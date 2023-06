Hitowa walka Pudzianowskiego? Szef KSW nakreślił scenariusz

- Możliwy jest scenariusz na rewanż Pudzianowki - Szpilka? - spytał Antoni Partum, prowadzący poniedziałkowy program Sport.pl LIVE Macieja Kawulskiego, współwłaściciela federacji KSW.

- Pewnie tak, ale nie od razu. Trzeba by najpierw odpowiedzieć na pewne znaki zapytania, które pojawiły się w związku z tą walką, po to, by wyrównać wyobrażenia o tych dwóch fighterach. Zobaczymy, w którą stronę to będzie szło, jak będzie dalej radził sobie Szpilka, czy będzie wygrywał. Zobaczymy, gdzie będzie za chwilę Mariusz, czy nie zakończy kariery, czy porażka nie zdejmie go z ringu na stałe. Wierzę, że nie, że będzie walczył i dalej cieszył oku fanów - odpowiedział Maciej Kawulski.

Cała wypowiedź na poniższym wideo.

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?!

