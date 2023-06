KSW przyznało pas. Dwa dni po gali. Historyczna decyzja

Marian Ziółkowski kontra Salahdin Paransse. To miał być wielki hit sobotniej gali KSW Colosseum II. Miał być, bo ostatecznie znowu nie doszło do starcia Polaka (mistrza wagi lekkiej) z Francuzem (mistrzem wagi piórkowej oraz tymczasowym mistrzem dywizji lekkiej). W sobotę, podczas rozgrzewki, Ziółkowski nabawił się kontuzji i ostatecznie nie wszedł do klatki. To kolejny raz, jak jego problemy zdrowotne krzyżują plany.

W listopadzie 2022 r. Ziółkowski miał kłopoty zdrowotne, więc w ostatniej chwili na zastępstwo wskoczył Sebastian Rajewski, ale nie dał rady pokonać Parnasse'a. Zresztą Francuz tylko raz przegrał w karierze. Pokonał go Daniel Torres, jednak Parnasse pewnie wygrał rewanż. Po wygranej nad Rajewskim Francuz zgarnął pas tymczasowego mistrza wagi lekkiej. A że Ziółkowskiego czeka teraz wiele miesięcy rehabilitacji, to Polak postanowił zwakować pas.

W poniedziałek KSW podjęło decyzję, że nowym, regularnym mistrzem kategorii do 70 kg został Parnasse.

"Życie wojownika nigdy nie jest łatwe. Podczas tej podróży jest wiele wzlotów i upadków. Marian Ziółkowski nie jest obecnie w stanie walczyć i oficjalnie zwakował tytuł KSW w wadze lekkiej. Rozsądne jest więc, aby dywizja nie czekała. Nowym mistrzem został Parnasse" - napisał na Twitterze Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW.

