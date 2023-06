Szpilka znokautował Pudzianowskiego, a na koniec jeszcze posłał mu ripostę. Nie zapomniał [WIDEO]

Walka Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowski była jedną z najbardziej ekscytujących podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Pierwsza runda należała do byłego mistrza świata strongmanów, który sprowadził Szpilkę do parteru. Jednak w drugiej wszedł w wymianę z młodszym rywalem, który odpłacił mu nokautem i skończył całą walkę, odnotowując trzecią wygraną w trzecim pojedynku w formule MMA. Z kolei Pudzianowski poniósł dziewiątą porażkę w 26 walkach.

Artur Szpilka przypomniał sytuacje z mlekiem z ceremonii ważenia

Na piątkowej ceremonii ważenia doszło do niespodziewanej sytuacji. Wtedy Mariusz Pudzianowski wręczył Arturowi Szpilce niemowlęcą butelkę z mlekiem. - Artur, ja mam tutaj coś dla ciebie. Jesteś młody w MMA. Wczoraj był Dzień Dziecka, więc proszę bardzo - powiedział Pudzianowski, wręczając butelkę. - A dziękuję, dziękuję bardzo. Żeby się nie okazało, że ten dzieciak wsadzi ci to do buzi - odpowiedział Szpilka.

Po wygranej nad Pudzianowskim 34-latek wykorzystał okazję i w relacji na Instagramie przypomniał sytuację z ważenia. - Słuchajcie, wróciłem już do domu. Mam tu mleko od Mariusza. Mariusz, to już się zrobiło zsiadłe mleko. Pozdrawiam cię serdecznie - zakończył Szpilka z uśmiechem.

A skąd wzięła się butelka z mlekiem w kontekście Artura Szpilki? Podczas ważenia Pudzianowski nawiązał do swojej marcowej reakcji na słowa Szpilki. Były bokser pod Stadionem Narodowym "szukał" Pudzianowskiego, krzycząc "Mariusz". 46-latek nie pozostał na to głuchy i odpowiedział m.in. przerabiając kadr ze Szpilką, gdy mówi, że Pudzianowski nie ma szans z Materlą i dodając do niego butelkę z mlekiem dla dzieci.