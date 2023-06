Jest chętny na walkę ze Szpilką. Ależ to byłby hit! Jasna deklaracja [WIDEO]

Wrzosek błyskawicznie obalił Stoicę, a następnie rozbił go w parterze, by ostatecznie go tam poddać. Po walce zdradził, że chciałby zawalczyć z wygranym starcia Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. A że tamto starcie wygrał były pięściarz, to wiele wskazuje, że to właśnie Szpilka będzie kolejnym rywalem Wrzoska. - Nie chcę, żeby ludzie mówili, że jestem prowadzony za rączkę przez KSW. Chcę wyzwań - deklaruje 31-letni legionista. Cały wywiad poniżej:

