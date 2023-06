Mamed Chalidow zdradził plany na przyszłość. "Te głosy już mnie wkurzają" [WIDEO]

W grudniu 2019 roku lepszy okazał się Brytyjczyk, który wygrał na punkty. W rewanżu na KSW 65 w październiku 2020 roku górą był już Mamed Chalidow, kończąc pojedynek po 36 sekundach kapitalnym kopnięciem. Tym razem Czeczen potrzebował trzech rund, żeby znokautować Scotta Askhama. Możliwe, że kolejnym rywalem Mameda będzie Paweł Pawlak, nowy mistrz kategorii średniej. - Jak debiutowałem w 2004 roku, to Pawlak miał 10 lat. Ja mam 43 lata. Dajcie mi spokój. Paweł, ja jestem dziadek - żartował Chalidow, który odniósł się też do swojego nokautu. Centymetry dzieliły Mameda, by przegrał przez dyskwalifikację, bo tak by się skończyło, gdyby tylko jedno z kolan Askhama dotykało maty. - Spokojnie, wszystko widziałem - powiedział Chalidow. Całą rozmowę możecie obejrzeć tutaj:

Wyniki KSW Colosseum II: