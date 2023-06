KSW Colosseum 2. Juras klatkę opuszczał ze łzami. "Wiedziałem, że to będzie ciężki moment" [WIDEO]

Ze swej kariery w MMA najmocniej zapamiętał to, co 6 lat temu działo się na Stadionie Narodowym. Nie tylko dlatego, że wygrana z Rameau Sokoudjou przyszła po trudnej i wyrównanej walce, ale też dlatego, że niezwykła była otoczka tej walki. 3 czerwca Łukasz "Juras" Jurkowski znów wszedł do klatki KSW.

Zobacz wideo Łukasz "Juras" Jurkowski wszedł do Hall of Fame KSW

"Wiedziałem, że to będzie ciężki moment"

Teraz też było podobnie jak w 2017 roku. Niemal pełny Stadion Narodowy, kibice krzyczący "Juras", "Juras" i śpiewający razem z nim Sen o Warszawie. Gdy przebój Czesława Niemena i hymn Legii rozbrzmiał podczas KSW Colosseum 2, Jurkowski na lekko drżących nogach szedł w stronę ustawionej na środku obiektu klatki. Przywitał się z wieloma osobami, które podczas kariery mu towarzyszyli.

To w klatce, w której miejsce w narożniku "Jurasa" symbolicznie zajął Jan Błachowicz, zaczęła się ceremonia, podczas której przemówili też Andrzej Janisz. To on niegdyś postawił na "Jurasa" komentatora i spędził z nim za mikrofonem kilkanaście lat.

- To Człowiek renesansu. To ogromny honor, że właśnie on, właśnie tu wejdzie do Galerii Sław KSW - mówił dziennikarz. Juras na ringu podpisał proporzec KSW z numerem jeden i wciągnął go ponad ring.

- Wiedziałem, że to będzie ciężki moment, ale nie wiedziałem, że tak bardzo. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego podsumowania tych 25-lat. Życzę każdemu, by spełniał swoje marzenia, tak jak zrobiłem to ja, chłopak z blokowiska, który szukał swojej drogi - mówił wzruszony Jurkowski. Klatkę opuszczał tak, jak do niej wchodził, ze łzami w oczach.

Do Galerii Sław Jurkowski trafił za całokształt swej kariery. To on pomagał budować obecnie jedną z najlepszych federacji MMA, w Europie, będąc z nią praktycznie od początku. Jurkowski swoją przygodę z KSW rozpoczął bowiem w roku 2004 od pierwszej gali. To wtedy rozbił trzech rywali i został pierwszym mistrzem organizacji. Wywodzący się z taekwondo zawodnik był też finalistą dwóch kolejnych turniejów. W roku 2011 "Juras" ogłosił zakończenie kariery, ale sześć lat później wrócił i już w okrągłej klatce dalej toczył swoje boje. W KSW Jurkowski zawalczył 22 razy, 15 razy wygrał. W całej karierze konfrontował się nie tylko w Polsce, ale również w Chorwacji, Holandii, Rosji, Słowenii, Bułgarii, a także w Stanach Zjednoczonych. Obecnie Jurkowski jest komentatorem i ekspertem od MMA. Swoją ostatnią walkę stoczył w 2021 roku, przegrywając z Mariuszem Pudzianowskim.

W klatce podczas ceremonii Hall of Fame uspokoił swych rodziców, że żadnych walk już w jego wykonaniu nie będzie.

Wyniki KSW Colosseum 2

Walka wieczoru

83,9 kg: Mamed Khalidov pok. Scotta Askhama przez KO, runda 3

Karta główna

70,3 kg: Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse – walka odwołana z powodu kontuzji Ziółkowskiego

120,2 kg: Artur Szpilka pok. Mariusza Pudzianowskiego przez TKO, runda 2,

83,9 kg: Paweł Pawlak pok. Tomasza Romanowskiego przez TKO, runda 5, walka o pas kat. średniej

120,2 kg: Arkadiusz Wrzosek pok. Bogdana Stoicę przez poddanie (duszenie przedramieniem), runda 1

83,9 kg: Michał Materla pok. Radosława Paczuskiego przez KO, runda 1,

70,3 kg: Valeriu Mircea pok. Romana Szymańskiego przez niejednogłośną decyzję

65,8 kg: Daniel Rutkowski pok. Adama Soldaeva przez jednogłośną decyzję

70,3 kg: Leo Brichta pok. Macieja Kazieczkę przez niejednogłośną decyzję

120,2 kg: Krzysztof Głowacki pok. Patryka Tołkaczewskiego przez KO, runda 1,

74 kg: Mariusz Joniak pok. Sebastiana Romanowskiego przez większościową decyzję