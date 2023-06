Legenda KSW znokautowała kickboksera. Materla sam się najpierw chwiał

- Paczuski jeszcze nie widział oceanu brazylijskiego jujitsu Materli - mówił przed tym pojedynkiem komentator i inna legenda KSW, Łukasz Jurkowski. Paczuski jednak nie pozwalał, by na ten ocean jego rywal wypłynął, tyle że Materla załatwił Paczuskiego jego własną bronią.

REKLAMA

Zobacz wideo Materla: Dużo osób namawia mnie, żebym zakończył karierę

Zwrot akcji i nokaut

Dla Paczuskiego to była trudna walka. Również przez wymiar mentalny. Znakomity kick-bokser, zawodnik muay thai, amatorski mistrz świata K-1, miał dużo szacunku do jednej z legend KSW. Też kiedyś walki Materii śledził, a teraz musiał z nim walczyć. Nie bardzo było wiadomo, czego się po Materii spodziewać. Ten, choć ostatnio wygrał z Cendallem Grovem zrobił to w słabym stylu, czego zresztą sam nie ukrywał. Jego problemy można było tłumaczyć kontuzją prawej ręki.

Tego w KSW jeszcze nie było! Niewiarygodny nokaut! Głowacki leżał i nagle posłał bombę [WIDEO]

Teraz małe problemy zdrowotne z ręką miał też Paczuski, ale podczas walki nie było tego widać. Panowie wdali się w ostrą wymianę, w której wydawało się, że przewagę uzyskał Paczuski. To on trafił rywala prawym prostym. To on poszedł za ciosem i wydawało się, że za moment legendę MMA upoluje. Materla jednak wycofywał się bardzo sprytnie i sam w pewnym momencie posłał cios sierpowy. Trafił idealnie. Paczuski osunął się na ziemię i lekko zamroczony nie zdołał poradzić sobie z obroną kolejnych ciosów Materli. Sędzia przerwał walkę po minucie i 37 sekundach.

- Mówią do mnie, że jestem za stary, żebym dalej walczył. Ja im mówię, że jestem zbyt ambitny, żebym przestał - uśmiechał się po walce Materla. To w Warszawie stoczył swoją pierwszą walkę dla KSW, teraz 20 lat później ciągle pokazuje, jak ważne jest doświadczenie.

Materla ma na koncie najwięcej skończeń w organizacji KSW, najwięcej poddań, a teraz też najwięcej nokautów.

Dla Paczuskiego była to druga porażka z rzędu. Wcześniej musiał uznać wyższość Tomasza Romanowskiego.