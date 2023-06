Bum. "To jest niemożliwe. Szpila, coś Ty tutaj zrobił?". Pudzianowski runął na ziemię [WIDEO]

Starcie Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką jest jednym z najciekawszych podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Podczas ceremonii ważenia między zawodnikami panowała radosna atmosfera, a "Pudzian" postanowił wręczyć rywalowi butelkę niemowlęcą z mlekiem. - Wczoraj był Dzień Dziecka, więc proszę bardzo - mówił. - Żeby się nie okazało, że ten dzieciak wsadzi ci to do buzi - odpowiedział mu Szpilka.

Były pięściarz zdaje sobie sprawę z tego, że walka z Pudzianowskim jest dla niego wyzwaniem, ale też ogromną szansą. - Wierzę w to, że mogę go pokonać mimo jego doświadczenia i warunków. Bardzo go szanuję jako zawodnika - komentował Szpilka tuż po ogłoszeniu pojedynku przez KSW.

Szpilka najpierw skomplikował sobie życie, a potem efektownie znokautował Pudziana

Szpilka chciał zacząć pojedynek od latającego kolana w stylu Jorge Masvidala, ale zrobił to na tyle nieudanie, że Pudzianowski błyskawicznie go powalił na matę. Później "Pudzian" pracował w parterze i zdołał dojść do dosiadu. W pewnym momencie sędzia Marc Goddard nakazał Mariuszowi, by ten nie był pasywny. Głowa Szpilki była dociskana przez klatkę piersiową przeciwnika, ale było widać po działaniach Pudzianowskiego, że stracił sporo sił na walkę w parterze. Dodatkowo jego ciosy po rozpuszczeniu rąk nie były celne.

W drugiej rundzie Szpilka już nie chciał wchodzić w parter. Uciekł spod siatki i wszedł w wymianę na dystansie. Te działania szybko przyniosły skutek, bo Szpilka trafił Pudzianowskiego lewym sierpowym, a ten runął znokautowany na matę. "To jest niemożliwe. Szpila, coś Ty tutaj zrobił?" - krzyczeli komentatorzy KSW w Viaplay. - Chciałem wlecieć w niego kolanem albo łokciem, ale mnie złapał i wywrócił. Jak mnie wywrócił, to myślałem, że przeleżę i nie będę się siłować, bo jest ciężki. Dziękuję Mariuszowi za szansę. Dla mnie pewne doświadczenie - mówił Szpilka po walce.

Dodatkowo Szpilka domagał się od Pudzianowskiego, by ten dał rewanż Michałowi Materli. A jak Pudzianowski widział ten pojedynek ze swojej perspektywy? - Zrobiłem babola, chciałem iść z bokserem na wymianę. Kara musiała być. Na razie popełniłem błąd, pierwsza runda po mojej myśli, w drugiej nie trafiłem i on mnie poczęstował - stwierdził.

XTB KSW Colosseum 2. Wyniki walk:

Walka wieczoru

83,9 kg: Mamed Khalidov pok. Scotta Askhama przez TKO, runda 3

Karta główna

70,3 kg: Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse – walka odwołana z powodu kontuzji Ziółkowskiego

120,2 kg: Artur Szpilka pok. Mariusza Pudzianowskiego przez TKO, runda 2,

83,9 kg: Paweł Pawlak pok. Tomasza Romanowskiego przez TKO, runda 5, walka o pas kat. średniej

120,2 kg: Arkadiusz Wrzosek pok. Bogdana Stoicę przez poddanie (duszenie przedramieniem), runda 1

83,9 kg: Michał Materla pok. Radosława Paczuskiego przez KO, runda 1,

70,3 kg: Valeriu Mircea pok. Romana Szymańskiego przez niejednogłośną decyzję

65,8 kg: Daniel Rutkowski pok. Adama Soldaeva przez jednogłośną decyzję

70,3 kg: Leo Brichta pok. Macieja Kazieczkę przez niejednogłośną decyzję

120,2 kg: Krzysztof Głowacki pok. Patryka Tołkaczewskiego przez KO, runda 1,

74 kg: Mariusz Joniak pok. Sebastiana Romanowskiego przez większościową decyzję