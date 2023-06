Pudzianowski zakpił ze Szpilki przed KSW. Natychmiastowa riposta. "Dzieciak wsadzi ci to do buzi" [WIDEO]

Butelkę mleka otrzymał Artur Szpilka od Mariusza Pudzianowskiego na ceremonii ważenia przed galą XTB KSW Colosseum 2. Były strongman nawiązał do pierwszych walk Szpili w MMA oraz wczorajszego Dnia Dziecka. - Żeby się nie okazało, że ten dzieciak wsadzi ci to do buzi - odgrażał się były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie.

