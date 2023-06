MMA z aligatorem. To nie żart. Zawodowy fighter uratował dzieci przed bestią [WIDEO]

Mike Dragich jest amatorskim zawodnikiem wagi średniej MMA. Do tej pory brał udział w czterech walkach i wygrał dwie z nich. W przeszłości był także członkiem US Marine i prowadzi organizację non profit, która zajmuje się pomocą weteranom, którzy zmagają się z zespołem stresu pourazowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Khalidov: Magia KSW cały czas działa. MMA to nie jest tylko mordobicie

Mike Dragich bohaterem. Uratował dzieci przed aligatorem

Ostatnio Dragich dał o sobie znać mediom na całym świecie i nie chodzi tu o jego osiągnięcia sportowe. Amerykańscy dziennikarze przekazali, że zawodnik został wezwany przez strażaków z Florydy, którzy poprosili go o pomoc w schwytaniu aligatora. Zwierzę przebywało w okolicy szkoły w Jacksonville i zagrażało bezpieczeństwu dzieci.

Szpilka w formie: W parterze się nie lubię... choć, zależy z kim

Dragich przyjechał na miejsce i szybko wziął sprawy w swoje ręce. Na początku próbował złapać gada za ogon, ale ten zaczął się wyrywać. W końcu 33-latek użył specjalnej tyczki, na końcu której znajdowała się pętla. Aligator zaczął się wyrywać, a po chwili Dragich usiadł na nim i z pomocą strażaków unieruchomił go. Następnie zwierzę zostało zabrane z okolic szkoły. - Dotarliśmy na miejsce. Przeszedłem przez bramę. I bum. Siedział tam, a my musieliśmy po prostu wykonać robotę. Czułem się jak batman - powiedział Dragich telewizji Fox 35.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Dragich walczył z aligatorem nie po raz pierwszy

Poproszenie o pomoc akurat Dragicha nie było przypadkowe. Okazuje się, że Amerykanin ma spore doświadczenie w ujarzmianiu tych zwierząt. Na swoim koncie na Instagramie wrzuca wiele materiałów, na których przedstawia te gady, walczy z nimi lub po prostu się bawi. Sam siebie często nazywa "łowcą aligatorów".