Trener mistrza Europy mordercą. Zabił żonę i jej znajomego. Szokujące szczegóły

Wasyl Mychajłow to jeden z najbardziej obiecujących ukraińskich sportowców. 27-latek uczestniczył w IO w Tokio w 2020 roku, a ponadto zdobył m.in. brązowy medal na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Belgradzie. Pod koniec kwietnia osiągnął największy sukces w dotychczasowej karierze, ponieważ został mistrzem Europy w zapasach w stylu wolnym. Nie byłoby to z pewnością możliwe, gdyby nie trener zawodnika, który właśnie wpakował się w ogromne tarapaty.

Gigantyczne problemy trenera mistrza Europy. Zastrzelił żonę i jej rzekomego kochanka

Jak poinformował w piątek ukraiński portal Euromaidan, szkoleniowiec Mychajłowa Rusłan Umarow zastrzelił w Odessie swoją żonę oraz mężczyznę, będącego z nią w samochodzie. Kobieta zginęła bezpośrednio na miejscu, natomiast jej znajomy zmarł w karetce mimo akcji ratunkowej. Przed śmiercią mężczyzna zdążył jeszcze oddać celny strzał z broni w kierunku Umarowa, przez co ten znajduje się obecnie w szpitalu i walczy o życie.

Córka ukraińskiego szkoleniowca zdradziła w rozmowie z portalem sport.ua, że rodzice od ponad roku nie mieszkali już ze sobą, natomiast ojciec cały czas nie chciał zgodzić się na rozwód. Umarow miał grozić kobiecie i niejednokrotnie organizować próby napadu. W celach bezpieczeństwa kobieta zatrudniła ochroniarza i to właśnie on według córki był wtedy w samochodzie z jej matką.

Na ten moment nie wiadomo, jaki jest stan zdrowia Umarowa. Nie ulega jednak wątpliwości, że jeśli dojdzie do siebie, to czeka go surowy wyrok za podwójne morderstwo.