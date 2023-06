Szpilka w formie: W parterze się nie lubię... choć, zależy z kim

- Bardzo się cieszę. Odnalazłem w sobie nowe pokłady umiejętności. W boksie miałem tylko ciosy rękami, a tu jakieś kolano i coś jeszcze mogę włożyć - śmiał się Artur Szpilka, który był gościem programu Sport.pl Fight. Na chwilę przed walką z jedną z gwiazd KSW Colloseum 2 wyglądał na bardzo zrelaksowanego.

Walka z Pudzianowskim nie jest dla mnie marzeniem

- Mariusz jest dla mnie wyzwaniem w MMA, ale na to się pisałem - opowiadał Szpilka, który 3 czerwca wyjdzie do klatki z byłym strongmenem, który w świecie MMA zdołał wejść na wysoki poziom. Wygrał 17 z 25 walk, większość przez nokaut lub techniczny nokaut. Szpilka MMA trenuje dopiero od kilkunastu miesięcy. W klatce walczył dwa razy.

- Rok to jest w miarę dużo, ale też mało, gdy zestawimy to z zawodnikiem, który tak jak Mariusz Pudzianowski trenuje 13 lat i w zapasach jest obdarzony dużą siłą fizyczną. Ja mam inne walory, z których będę chciał korzystać. 3 czerwca zobaczymy, czy to starczy. Wszystko okaże się od pierwszych sekund walki. Wiem, co wtedy robić - mówił Szpilka.

Pięściarz miał już okazję bić się na Stadionie Narodowym na bokserskiej gali, a duże obiekty jak legendarne Madison Square Garden, czy MGM Grand też nie są mu obce. Stadion Narodowy i 50 tysięcy kibiców raczej nie będzie go deprymowało. Rywal też nie.

- Walka z Pudzianowskim nie jest dla mnie marzeniem. Tym było zdobycie tytułu mistrza świata w boksie, ale się nie udało. Teraz to jest raczej fantazja sportowa, walka na gali przy takiej publiczności z takimi gwiazdami jak Mamed, Pudzianowski, Materla. W dodatku na jednej z głównych walk, trzeciej od końca. Ja to traktuje jako przygodę, nic w tej walce nie muszę, a mogę - tłumaczył to 34-latek.

Humorem tryskał przez cały program. Również, gdy zapytaliśmy go o parter, płaszczyznę dla niego nową.

- W parterze się nie lubię, choć zależy z kim - śmiał się. - Co do walki na pewno nie myślę, by w tym parterze zostać i siedzieć - dodał już poważniej. Więcej w czwartek w programie Sport.pl Fight.

Walka Szpilki z Pudzianowskim będzie tylko jedną z 11 atrakcji gali KSW Collosseum 2. Kibice tego wieczoru zobaczą też trzy walki mistrzowskie i wszystkich najlepszych zawodników organizacji. Pełne zestawienie poniżej.

KSW Colloseum 2 (Karta walk)

83,9 kg Mamed Khalidov #3 (36-8-2, 16 KO, 16 Sub) vs Scott Askham (19-5, 12 KO, 2 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej:

70,3 kg Marian Ziółkowski #C (25-8-1 , 6 KO, 13 Sub) vs Salahdine Parnasse (17-1, 2 KO, 7 Sub)

Walka o pas kategorii średniej:

83,9 kg Paweł Pawlak #1 (21-4-1 10 KO, 3 Sub) vs. Tomasz Romanowski #2 (18-8 1NC, 7 KO, 1 Sub)

Walka o pas kategorii koguciej:

61,2 kg Jakub Wikłacz #C (14-3-1, 9 Sub) vs Werlleson Martins #3 (18-5, 6 KO, 8 Sub)



120,2 kg Mariusz Pudzianowski #6 (17-8 1NC, 12 KO ) vs Artur Szpilka (2-0, 2 KO)

120,2 kg Arkadiusz Wrzosek (2-0, 1 KO) vs Bogdan Stoica (0-0)

83,9 kg Michał Materla #5 (32-9, 12 KO, 13 Sub) vs Radosław Paczuski #7 (5-1, 4 KO)

65,8 kg Daniel Rutkowski #2 (15-3 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Adam Soldaev #6 (7-1, 4 KO, 1 Sub)

120,2 kg Krzysztof Głowacki (0-0) vs Patryk Tołkaczewski (0-0)

70,3 kg Roman Szymański #2 (17-6, 4 KO, 4 Sub) vs Valeriu Mircea #3 (28-8-1, 12 KO, 12 Sub)