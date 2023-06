Szpilka opowiedział o rodzinnej tragedii. "Powiesił się, jak miałem trzy lata"

Artur Szpilka po wieloletniej karierze bokserskiej zdecydował się spróbować sił w oktagonie. Jako zawodnik MMA zadebiutował w 2022 roku podczas gali KSW 71, a później wystąpił jeszcze podczas gali High League 4. Oba pojedynki kończyły się jego zwycięstwami, a teraz czeka go pojedynek, który budzi ogromne emocje wśród fanów sportów walki.

Artur Szpilka opowiedział o demonach przeszłości. Miały na niego ogromny wpływ

Podczas sobotniej gali XTB KSW Colosseum 2 Szpilka zmierzy się z byłym strongmanem Mariuszem Pudzianowskim, który od lat również rywalizuje w oktagonie. Walka ta jest najbardziej ekscytującym punktem wydarzenia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to jeden z tematów ostatniej rozmowy byłego pięściarza, który pojawił się na jako gość na kanale "Winiego" w serwisie YouTube.

34-latek poruszył również trudny temat dzieciństwa i opowiedział o rodzinnej tragedii, której doświadczył. - Mój ojciec był alkoholikiem. Powiesił się, jak miałem trzy lata. I to może też ma taki wpływ, że tego alkoholu wolę nie używać - powiedział.

Zdradził również, jaki on sam ma stosunek do alkoholu. - Zawsze choruję po alkoholu. Nie wiem, dlaczego, ale zawsze tak mam... Wymiotuję. Głównie, jak się napiję wódki. Tragedia. Może dobrze, że to u mnie tak wygląda. Wódki nienawidzę. Jak czuję ten zapach, nawet teraz, to ojej. Po prostu mnie wykręca - podsumował Szpilka.

Teraz były bokser skupia się na walce z Pudzianowskim. W zapowiedzi tego pojedynku Szpilka nie krył szacunku do rywala, ale zapowiedział też, że liczy na zwycięstwo. - Oczywiście, że się obawiam, przecież był najsilniejszym człowiekiem świata. To się nie wzięło z niczego. Siłę zawsze będzie miał, ale jestem na to gotowy. Dopiero się uczę, chociaż wychodzę mu nakopać - powiedział.

