Tak się zbija wagę przed walką. Niesamowite zdjęcie. Zaszokował wszystkich

Kuberski idealnie zmieścił się w limicie wagowym, wynoszącym 83,9 kilogramów. Tuż przed ceremonią ważenia, aby być pewnym pozytywnego wyniku, zawodnik... ściął włosy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Może zdarzyć się absolutnie wszystko". Jak sędziuję się walki freaków?

Kuberski w limicie. Wielkie starcie już w sobotę

Piotr Kuberski jest mistrzem FEN w wadze średniej i w sobotę w Pile bronić będzie mistrzowskiego tytułu. Jego rywalem jest Kamil Wojciechowski, który ostatnio zszedł do dywizji średniej.

- Rozmawiamy ze sobą szczerze, polubiliśmy się. Oczywiście jest to sport, ale wiem, czego Piotrek oczekuje i na jakim jest etapie kariery. Jeśli do tej walki dojdzie, to będzie ona bardzo dobra, mocna i niezależnie od wyniku, chciałbym, żebyśmy obaj byli w niej zwycięzcami za to, co tam pokażemy - zapowiadał w marcu podczas programu "Koloseum" w Polsacie Wojciechowski, który nie ukrywa, że ma dobre relacje ze swoim rywalem.

Dramat bezdomnego olimpijczyka. Tomaszewski reaguje. Ważny apel

Kuberski miał spory problem ze zbiciem wagi, aby zmieścić się w limicie. Na Twitterze dziennikarz sportowy Jakub Borowicz opublikował zdjęcie z ostatnich przygotowań do ceremonii ważenia.

Jak widać, Kuberski liczył się z każdym straconym gramem tak bardzo, że ściął włosy, aby mieć pewność dobicia do wagi 83,9. Kamil Wojciechowski natomiast bezproblemowo uzyskał wymaganą wagę, uzyskując 83,5 kilograma.

Najman znowu zaszokował. Przyniósł rycerską zbroję i zaczął obrażać Adamka. "Z pieluchą będzie bezpieczniej"

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Tak prezentują się wyniki ważenia przed sobotnią galą FEN 46: