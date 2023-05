Najman znowu zaszokował. Przyniósł rycerską zbroję i zaczął obrażać Adamka. "Z pieluchą będzie bezpieczniej"

Gala High League 7 będzie wyjątkowa, nawet jak na świat polskich freak-fightów. Wszystko za sprawą zawodów Grand Prix, czyli serii walk między kilkoma zawodnikami, którzy po rozstawieniu w fazie pucharowej będą walczyć o mistrzowski pas. Wśród zgłoszonych wojowników znalazł się Marcin Najman, który zaprasza do udziału w zawodach Tomasza Adamka.

Najman atakuje Adamka. "Nie wie, co ma ze sobą zrobić"

Podczas środowej konferencji prasowej, Marcin Najman postanowił w bardzo ostrych słowach odnieść się do tego, jak obecnie wygląda życie byłego mistrza świata. Według boksera Adamek jest obecnie całkowicie zagubiony i nie wie po zakończeniu sportowej kariery czym się zająć i na czym zarabiać.

- Wygląda jak otępiały. Nudzi mu się, nie wie, co ma ze sobą zrobić. W każdym razie po raz kolejny wyzwał mnie do walki w formule MMA - powiedział Najman.

W związku z potencjalną propozycją walki w formule MMA Marcin Najman postanowił zaprosić Tomasza Adamka do rywalizacji w High League Grand Prix, które odbędzie się już 17 czerwca. Aby były pięściarz nie obawiał się o swoje życie, gwiazda freak fightów przygotowała dla niego specjalną zbroję z czasów średniowiecza, która uchroni go przed śmiertelnymi urazami.

- Przygotowałem do niego zbroję, aby nabrał odwagi. To zbroja z czasów bitwy pod Grunwaldem. Postanowiłem, że z pieluchą będzie bezpieczniej, ale chcę Adamkowi uświadomić, że on tę walkę przeżyje. Adamek, patrz uważnie, ta zbroja cię uchroni. Wątroby nie będziesz miał, ale życie zachowasz. Adamek, wracaj tu! Gdzie ty jesteś! - powiedział Najman, cytowany przez portal sport.interia.pl.

Gala High League 7 odbędzie się 17 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. Według organizatorów możemy spodziewać się kompletu publiczności na trybunach.