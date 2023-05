To dlatego nie dopuszczono "Ferrariego" do walki. Ujawnili listę urazów. Przerażające

W walce wieczoru podczas sobotniej gali FAME MMA Amadeusz "Ferrari" Roślik zmierzył się z Kacprem Błońskim i po trzech rundach głosem sędziów to on został triumfatorem pojedynku. Roślik miał odbyć także drugie starcie z Marcinem Dubielem, jednak organizatorzy zdecydowali, że do niej nie dojdzie. "Ferrari i Dubiel pojawili się w klatce już tylko po to, by poinformować co się stało i przekazać, że do ich walki i tak dojdzie na jednej z kolejnych gal. - Dziś masz szczęście chłopaku - rzucił do Dubiela Roślik. Przekazał, że musi teraz jechać do szpitala" - pisał o sobotniej gali Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Amadeusz "Ferrari" Roślik miał sporo urazów. Nie dopuszczono go do walki. FAME MMA komentuje

FAME MMA wydało oficjalny komunikat ws. niedopuszczenia "Ferrariego" do drugiej walki wieczoru. "Zdrowie jest najważniejsze" - czytamy. I rzeczywiście patrząc na listę urazów Roślika, wydaje się, że podjęto dobrą decyzję.

"Amadeusz miał wyjść do drugiej walki z Marcinem Dubielem. Niestety, pomimo dużych chęci Ferrariego do podjęcia dalszej walki, sztab medyczny jednogłośnie nie wyraził zgody na wypuszczenia zawodnika do następnego pojedynku. ZŁAMANY NOS, PĘKNIĘTY ŁUK BRWIOWY I PODEJRZENIE PĘKNIĘCIA OCZODOŁU…" - napisano na oficjalnym profilu FAME MMA na Twitterze i dodano: "W takim stanie nie można wypuścić zawodnika na kolejne trzy rundy".

Na koniec organizatorzy zapowiedzieli, że do starcia "Ferrariego" z Dubielem na pewno dojdzie. "Na koniec, w oktagonie stanęli naprzeciwko siebie Marcin Dubiel i Amadeusz Ferrari. Padło kilka poważnych deklaracji, kilka gorzkich słów. Panowie wymienili chłodne spojrzenia. Do tej walki musi dojść. A my do tego doprowadzimy" - czytamy.

Kolejna gala FAME MMA zaplanowana jest na 2 września 2023 roku.