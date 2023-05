Gwiazdor FAME MMA odleciał. Żąda walki ze słynnym bokserem. "Jak pie*****ę tę dzi***ę"

Choć "Ferrari" ma ujemny rekord, bo wygrał tylko pięć z 11 walk, to i tak jest wielką gwiazdą freak fightów. Nie dość, że jest tzw. zadymiarzem na konferencjach prasowych, to daje show w klatce. Słynie z potężnego ciosu, o którym przekonali się już m.in. "Bomba", "Hejter" czy "Haribo". Niewiele brakowało, a pokonałby także świetnego pięściarza Kamila Łaszczyka, który debiutował w MMA. Jednak na osiem sekund przed końcem walki, sędzia zakończył starcie. I przyznał wygraną Łaszykowi przez TKO, choć na punkty wygrałby Amadeusz.

- Trener Mirek Okniński powtarza, że "Ferrari" ma wielki talent, ale jest leniem i nie trenuje systematycznie. Często tak bywa, że utalentowani są bardziej leniwi, więc sukces świętują ci najbardziej pracowici. Nigdy z nim nie sparowałem stójki, bo jestem znacznie większy, ale musi mieć dynamit w łapie, bo widać to w jego walkach. Ja mu kiedyś sprzedałem tylko kiedyś troszkę "myczków" parterowych. Ma to szczęście, że jego trenerem jest Mirek, który jest czołowym fachowcem w kraju - mówi o nim kolega z maty Michał Pasternak, który w sobotę zawalczy na gali FAME z Piotrem Szeligą.

Walczył dla największych federacji świata, teraz debiutuje na FAME. "Skusiła mnie kasa"

Ale podczas gali w Łodzi głównym bohaterem będzie "Ferrari", który zmierzy się z Kacprem Błońskim (3-1). Jeśli po tej walce Amadeusz będzie w stanie dalej się bić, to do klatki wejdzie Marcin Dubiel (4-2). To wielkie wyzwanie dla "Ferrariego", bo już Błoński powinien mu się postawić. A nawet jeśli Amadeusz wygra pierwsze starcie, to musi to zrobić jak najmniejszym kosztem utraty sił, bo Dubiel imponuje swoją walecznością i odpornością na ciosy.

"Ferrari" jednak przekonuje, że ich gładko pokona, a później będzie chciał rzucić wyzwaniem zagranicznym gwiazdom.

- To ja jestem największą gwiazdą w tej federacji. Jak pie***lnę tę dz**ę i tę dz**ę, to lecę sobie po Floyda Mayweathera! Po Jake'a Paula! Lecę sobie ku**a po wszystkich! I to jest ku**a prawdziwy przekaz! - krzyczał do mikrofonu podczas konferencji prasowej. A już wcześniej zapowiadał, że zamierza wyjechać na dłużej do Stanów Zjednoczonych, by podszlifować angielski i stać się międzynarodową gwiazdą.

Ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że "Ferrari", pisząc kolokwialnie, odleciał. Odleciał, bo choć w Polsce cieszy się wielką popularnością, to na świecie jest anonimem. Nie wspominając już o poziomie sportowym, którym odbiega od Jake'a Paula, a tym bardziej od Floyda.

Maywether - król ringu i biznesu

Pół żartem pół serio można powiedzieć, że Floyd "Money" Mayweather Jr. mógłby wykładać na Harvardzie. Ale wcale nie chodziłoby o zajęcia sportowe, a o ekonomię i marketing. Amerykanin ma na karku 46 lat, a zawodową karierę skończył w 2017 roku, gdy pokonując Conora McGregora odniósł 50 zwycięstwo w karierze. Niepokonany Amerykanin jednak nadal zarabia na boksie. I to wielkie pieniądze. Po prostu obija różnych zawodników na galach pokazowych.

Zarabia, choć nie musi się nawet zbytnio zmęczyć. W 2018 roku zmierzył się z japońskim kickbokserem - Tenshinem Nasukawą. Amerykanin spędził w ringu dwie minuty, a na jego konto wpłynęło dziewięć milionów dolarów. Kilka razy więcej zgarnął za pokazową walkę z zeszłego roku, gdy dał lekcję boksu Paulowi Loganowi, znanemu Youtuberowi. Podobnych przykładów można byłoby mnożyć.

Natomiast Jake Paul, brat Logana, to Youtuber, którego konto subskrybuje ponad 20 mln użytkowników. Zagrał też rolę w serialu "Bizaardvark", amerykańskim sitcomie Disneya, a od pewnego czasu zarabia też na walkach. Na rozkładzie Paula są tacy zawodnicy, jak: Deji Olatunji, AnEsonGiba, Nat Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley (dwa razy) i właśnie Silva. Kto będzie następny? Paul ma na celowniku kolejnego zawodnika UFC.

"Ferrariego" na Instagramie śledzi nieco ponad 0,5 miliona fanów. Dla porównania: Floyda 29,1 milionów, a Paula 23. Przepaść.