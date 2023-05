Zaczęło się od "pryszczatych gości sprzed komputera". Ujawniamy fenomen freak fightów

- Gdyby w 2018 roku ktoś mi powiedział, żebym zainwestował w to dwa tysiące złotych, to popukałbym się w głowę i powiedział, że to są wyrzucone do kosza pieniądze. Okazało się, że się pomyliłem i to szaleństwo zrobiło się tak popularne, że dzisiaj bije rekordy popularności - mówi Marcin Najman, który określa siebie jako ojca chrzestnego polskiego freak fightu.

- Na początku wszyscy byli przeciwko, pytali: "co to jest za cyrk?" Wchodzi do klatki pryszczaty, chudy gość sprzed komputera z innym pryszczatym gościem i się biją. Teraz to już tak nie wygląda - mówi Wojciech Gola, współwłaściciel Fame MMA.

"Pryszczatych i chudych gości" zastąpili znani z pierwszych stron gazet influencerzy, aktorzy, celebryci, sportowcy oraz zawodnicy sportów walki. W świecie freak fightów bili się już byli i obecni wojownicy z KSW: Marcin Wrzosek, Damian Janikowski, Daniel Rutkowski i Artur Szpilka. Do tego świata weszli także pięściarze zawodowi. Żaden ze sportowców nie ukrywa, że we freak fightach walczy dla pieniędzy.

A przecież na początku zawodowcy krzywo patrzyli na freaków i zarzucali im, że wyrządzają szkodę dyscyplinie. Dziś te dwa światy - freaków i zawodowców - przenikają się.

Od 2018 roku popularność Fame MMA rosła z gali na galę. W Polsce zaczęły się też pojawiać nowe federacje freakowe. Jedne przetrwały dłużej, inne krócej. Gale freakowe to przede wszystkim show na konferencjach prasowych i na ważeniu. To stanowi impuls do zakupu PPV i biletów przez kibiców. PPV niektórych gal Fame MMA sprzedaje się w setkach tysięcy, trybuny są pełne, można powiedzieć, że w Polsce pojawiła się moda na freaki.

O kontrowersjach, patologiach, wielkich pieniądzach, a nawet specyficznym sędziowaniu we freak fightach i generalnie - o fenomenie tego zjawiska, opowiada reportaż wideo Krzysztofa Smajka na Sport.pl: