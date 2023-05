Krzysztof Jotko zdyskwalifikowany za doping. Bezlitosna kara

Krzysztof Jotko w latach 2013-2022 był zawodnikiem UFC. W październiku 2022 roku pojawiła się dość zaskakująca informacja o nieprzedłużeniu kontraktu pomiędzy zawodnikiem a federacją. Polak wcześniej wygrał pięć z siedmiu walk. Po opuszczeniu największej organizacji MMA przeniósł się do Professional Fighters League, również jednej z najbardziej znanych federacji.

Nieudany debiut i kłopoty z dopingiem

W swoim debiucie w Professional Fighters League, Jotko zmierzył się z Willem Fleurym w kwietniu 2023 roku podczas gali PFL 1: 2023 Regular Season. Polak przegrał przez niejednogłośną decyzję sędziów, ale była to decyzja kontrowersyjna. Ponowną okazję do odniesienia swojego pierwszego zwycięstwa miałby w czerwcu, w walce przeciwko Ty Floresowi. Został z niej jednak wykluczony po tym jak nie przeszedł kontroli antydopingowej.

Teraz Jotko został ukarany przez Komisję Sportową Stanu Nevada półrocznym zawieszeniem. W dodatku musi zapłacić grzywnę w wysokości 6826 dolarów. W organizmie Polaka wykryto klomifen. To środek, który wpływa na zwiększenie poziomu testosteronu. Co ciekawe wśród zawodników zawieszonych za doping znalazł się również rywal Jotki z jego pierwszej walki. U Willa Fleury'ego wykryto drostanolon.

Testy antydopingowe w polskim MMA nie istnieją

Większość organizacji MMA nie przeprowadza badań na doping. Do wyjątków należą UFC oraz PFL. A doping w polskim MMA? Zawodnicy twierdzą, że jest powszechny. Ostatnio głos na ten temat zabrał Łukasz "Juras" Jurkowski, który kilka lat temu twierdził, że 75% zawodników się wspomaga.

- Kibice chcą, żeby wyszli do klatki i pizgali się w opór. Najlepiej przez 25 minut. Nikogo nie interesuje, czy ktoś ładuje, czy nie. To może zainteresuje garstkę fanów, piewców tego, że powinny być kontrole dopingowe. Czy powinny być? Tak powinny. Albo wszyscy, albo nikt. Pojedyncze wybieranie i sugerowanie nie ma sensu, bo prawda o dopingu w Polsce jest powszechnie znana. I tylko ktoś bardzo naiwny wierzy, że "połowa zawodników na pewno nie bierze" - mówił Jurkowski w programie "Klatka po klatce".

O dopingu wypowiadał się też Marian Ziółkowski. Gwiazda polskiego MMA również uważa, że wielu zawodników regularnie się wspomaga. Tak o dopingu mówił kilka lat temu w rozmowie ze Sport.pl.

"To, co się dzieje w tym środowisku, jest nienormalne i niemoralne. Nie ma to wiele wspólnego z prawdziwym, czystym sportem. Ok, jest wielu zawodników, którzy są nieźle wyszkoleni i mają talent, ale i tak zdecydowana większość jest na bombie [zażywa doping]. I to konkretnej..." - twierdził w rozmowie z Antonim Partumem.

Na razie nie zapowiada się, żeby w polskim MMA miało dojść do zmiany i regularnych testów antydopingowych.