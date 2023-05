O której FAME MMA 18? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA, STREAM, KARTA WALK]

Ostatnia gala FAME MMA miała miejsce 3 lutego. Wtedy w walce wieczoru także pojawił się Amadeusz "Ferrari" Roślik. Przegrał w trzeciej rundzie z pięściarzem Kamilem Łaszczykiem przez techniczny nokaut. Podczas gali w krakowskiej Tauron Arenie można było również zobaczyć starcie Pawła "Prezesa FEN" Jóźwiaka z Michałem "Boxdelelem" Baronem, które wygrał ten drugi.

Na gali FAME MMA 18 "Ferrari" może stoczyć na dwie walki wieczoru

W sobotę Amadeusz "Ferrari" Roślik zmierzy się z Kacprem Błońskim, a zaraz po nim - jeśli będzie w stanie walczyć dalej - wejdzie do oktagonu z Marcinem Dubielem. - To jest dwóch youtuberków, którzy nie do końca zdają sobie sprawę, kim dzisiaj jestem. Ale po walce wszystko będzie jasne - odgrażał się wtedy "Ferrari".

Kibice będą mogli zobaczyć również ciekawie zapowiadające się starcie byłej mistrzyni świata federacji WBO w wadze super piórkowej boksie Ewy Brodnickiej z Martą "Linkimaster" Linkiewicz.

Fame MMA 18. Karta walk:

double main event: Amadeusz "Ferrari" Roślik vs. Kacper Błoński,

double main event: Amadeusz "Ferrari" Roślik vs. Marcin Dubiel,

co-main event: Ewa Brodnicka vs. Marta "Linkimaster" Linkiewicz,

Maksymilian Wiewiórka vs. Arkadiusz Tańcula (o pas mistrzowski do 84 kg),

Dawid "Dżinold" Rzeźnik vs. Robert Pasut (walka w K-1),

Tomasz Gromadzki vs. Alan Kwieciński (walka w K-1),

Michał Pasternak vs. Piotr Szeliga (walka w K-1),

Natan Marcoń vs. Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk,

Elizabeth "Lizi" Anorue vs. Dominika Rybak,

Michał Spysiński vs. Jakub "Paramaxil" Frączek.

FAME MMA 18. O której? Czy będzie transmisja w TV?

Gala FAME MMA 18 odbędzie się w sobotę, 20 maja o godzinie 19:30. Transmisja z wydarzenia będzie dostępna za pośrednictwem streamu PPV na stronie famemma.tv. Za 34,99 zł można wykupić stream w jakości 720p i możliwość obejrzenia gali 48 godzin po jej zakończeniu. Z kolei za 39,99 zł otrzymuje się stream w full HD i tygodniowy dostęp do wydarzenia.