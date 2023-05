Zero litości dla Tomasza Adamka. Najman wypalił: Karzeł moralny, mały człowiek

Tomasz Adamek ostatni raz w ringu stanął w październiku 2018 roku i przegrał w drugiej rundzie z Jarrellem Millerem przez nokaut. Od tamtej pory w mediach pojawiają się spekulacje, czy były mistrz świata wróci do ringu na pożegnalną walkę, czy może wkroczy do świata MMA, chociażby drogą Artura Szpilki. Adamek wyrażał chęć ponownego walczenia, a wykorzystać to chciał Marcin Najman. Freak fighter miał dogadać się z byłym pięściarzem na pojedynek, z którego pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne.

Marcin Najman chce walki z Tomaszem Adamkiem. "Wyciera sobie pysk"

W rozmowie z "Faktem" Najman przekonuje, że walka pomiędzy oboma panami miała być już ustalona, a Adamek podał nawet wszelkie warunki. Później pięściarz miał się z tego wycofać i stwierdzić, że nie ma zamiaru mierzyć się z takim przeciwnikiem.

- Boks odcisnął na nim straszne piętno, bo nie pamięta, co gadał. Ta choroba się nazywa encefalopatia i często dopada pięściarzy. Jeszcze w piątek mówił, że mógłby wyjść do walki, ale dopiero w marcu. Kolejnego dnia nagle zaczął wszystkiemu zaprzeczać - przekonuje Najman. Jego zdaniem Adamek zachował się bardzo nie w porządku, zwłaszcza że pieniądze z walki miały być przekazane potrzebującym dzieciom.

- Adamek jest wybitnym sportowcem, ale karłem moralnym i małym człowiekiem. Podał warunki naszej walki, a teraz wyciera sobie pysk chorymi dziećmi, bo to na nie miały iść pieniądze z tego starcia - grzmi "El Testosteron".

Szpilka zaczepia Pudziana przed hitową walką. "Mariusz, cholera jasna"

Walki Adamek - Najman na pewno nie będzie? "To ja rozdaje karty"

Adamek faktycznie potwierdził chęć powrotu do ringu, ale nie teraz i nie z Najmanem. Jego zdaniem freak fighter szuka szybkiej promocji swoich działań i walczy o to, by było o nim głośno.

- To, że Najman robi sobie reklamę moim kosztem, jest jego sprawą. Ja się tylko śmieję z głupot, które wygaduje. Mocno się produkuje, byle tylko mieć promocję. Na walkę ze mną musi poczekać, bo kolejka chętnych do bitki z Adamkiem jest spora. To ja karty rozdaję, więc niech cierpliwie trenuje, bo na razie cała Polska się śmieje, patrząc na to, jak bije w worek - odpowiedział dosadnie były mistrz świata IBF.

Powrót Adamka prawdopodobnie będzie miał miejsce dopiero w 2024 roku, bo były pięściarz ma zamiar wystartować w rajdzie Limanowej. Ponadto jego zdaniem Najman nie jest dla niego godnym przeciwnikiem.

Były mistrz KSW skradł show. Bum, bum. "Jak robić to furorę" [WIDEO]

- Adamek walczy z prawdziwymi gladiatorami i oni mają pierwszeństwo. A Najman z obecnymi umiejętnościami przegrałby na ulicy z pierwszym lepszym. Bogu to wszystko zostawiam, co o mnie wygaduje. Pomodlę się za niego - podsumował Tomasz Adamek.