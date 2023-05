Latające kolano. Brutalny nokaut na KSW 82 [WIDEO]

Gala KSW 82 jest już piątą tegoroczną galą Konfrontacji Sztuk Walki. Rywalizacja odbywa się w warszawskim studiu ATM. Na wieczór zaplanowano siedem walk. Już na początku wydarzenia jeden z Polaków został brutalnie znokautowany w swoim pojedynku.

KSW 82. Gracjan Szadziński znokautowany. I to w pierwszej rundzie

W jednej z pierwszych walk naprzeciwko siebie stanęli Gracjan Szadziński oraz Francuz Wilson Varela. Polak bardzo szybko zakończył rywalizację i zszedł z oktagonu pokonany. Został brutalnie znokautowany przez Francuza nieco ponad 30 sekund przed zakończeniem pierwszej rundy.

Choć początkowo walka była dość wyrównana, to około 90 sekund przed końcem rundy to Varela przejął inicjatywę i zaczął kontratakować Szadzińskiego. A ten w końcu po prawym prostym został powalony na plecy i przyjął kilka ciosów, w tym jeden... kolanem w szczękę. Polak zdołał się podnieść, ale chwilę później znów został sprowadzony do parteru. I w zasadzie było już po walce, a sędziowie orzekli nokaut na korzyść Francuza.

Taki przebieg walki był dość nieoczekiwany. Szadziński był uznawany za faworyta starcia. Dla Vareli, który debiutował na KSW w kwietniu 2022 roku, była to pierwsza wygrana w tej rywalizacji. Z kolei dla Szadzińskiego, który uznawany był za faworyta konfrontacji, była to druga z rzędu porażka w polskiej organizacji sztuk walki.

Podczas gali dojdzie do walki wieczoru, w której Andrzej Grzebyk zmierzy się z Holendrem Brianem Hooiem. Oprócz tego w oktagonie pojawią się jeszcze m.in. Sebastian Przybysz, Bohdan Gnidko czy też Rafał Kijańczuk.

Pełna karta walk KSW 82: