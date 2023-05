Słynny komentator gal UFC wieszczy sukces Gamrota. "Zrobi to"

Mateusz Gamrot (22-2) walczył po raz ostatni na gali UFC 285 w marcu tego roku, gdy na 1,5 tygodnia przed pojedynkiem zmienił kontuzjowanego Dana Hookera. Mimo to był w stanie wygrać z Jalinem Turnerem (13-5) przez niejednogłośną decyzję sędziów. Polak w ostatnim czasie jest regularnie chwalony m.in. przez Michaela Chandlera, czyli weterana UFC. - Moim zdaniem jest w stanie się bić z całą czołówką UFC. Z prawie każdym z TOP 10. Ciekaw jestem jego przyszłości. Naprawdę ma wielki talent. Niczego mu nie brakuje - komentował Amerykanin.

Gamrot awansuje do TOP5 rankingu UFC? Znany komentator jest pewny. "Ma czas"

Jon Anik, znany komentator gal UFC rozmawiał z TVP Sport nie tylko o kulisach swojej pracy, ale też o relacjach z zawodnikami czy Polakach występujących w najlepszej federacji MMA na świecie. Jednym z tematów był Mateusz Gamrot, który zajmuje siódme miejsce w rankingu wagi lekkiej. Czy zdaniem Anika znajdzie się w czołowej piątce w 2023 roku? - Tak, sądzę, że to zrobi. Myślę, że mu się uda. Potrzebuje odpowiedniej walki, ale ma czas, żeby do tego doszło. I zdecydowanie wierzę w jego umiejętności. Będzie w TOP5 - powiedział.

W rozmowie pojawił się też wątek Jana Błachowicza (29-9-1), a konkretniej pytanie, czy były mistrz wagi półciężkiej będzie w stanie w tym roku powalczyć o pas. Obecnie należy on do Jamahala Hilla. Jon Anik odpowiedział przecząco. Ostatnia walka Błachowicza w klatce, gdzie mierzył się z Magomiedem Ankalajewem zakończyła się remisem. Wymarzonym pojedynkiem "Cieszyńskiego Księcia" byłby ten o pas wagi półciężkiej z Hillem. - Tutaj byłbym najbardziej szczęśliwy z tej całej układanki - mówił w rozmowie z mymma.pl.

Jon Anik nie ukrywał też w wywiadzie, że chciałby odwiedzić Polskę. - Naprawdę liczę na to, że kiedyś tam przylecę. Na razie mogę mieć nadzieję na galę UFC w Polsce, którą skomentuję. Ale nadejdzie moment, gdy zabierzemy tam dzieciaki. Trochę jednak do tego czasu minie - stwierdził komentator. Niewykluczone, że mogłoby to się udać w 2024 roku, co zapowiada Mateusz Gamrot. - Możliwe, że w przyszłym roku UFC się tutaj pojawi. Przygotowują się - komentował w "Kanale Sportowym".