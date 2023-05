PashaBiceps rzuciła sobie mordercze wyzwanie. Przejedzie 1800 km na rowerze

Jarosław "PashaBiceps" Jarząbkowski jest legendą CS:GO, a więc najsłynniejszej wieloosobowej strzelanki na świecie. W 2014 roku wywalczył z Virtus.pro mistrzostwo świata. Drużyna triumfowała też w wielu innych turniejach międzynarodowych. Później zrezygnował z e-sportu na rzecz sportów walki. Wziął udział w High League 2, gdzie jego rywalem był youtuber Michał "Owca" Owczarzak. Znokautował rywala i po tygodniach wrócił do oktagonu. Wówczas został wręcz zdemolowany przez Marcina Dubiela.

Heroiczne wyzwanie "PashyBicepsa". Przejdzie rowerem aż 1800 km. "Żebym nie musiał zawrotki robić"

Już w dniach 13-16 maja 9INE, któremu kibicuje Jarząbkowski, zawalczy o wyjście z grupy i udział w fazie pucharowej Majora. Finały zostaną rozegrana w dniach 18-21 maja w Paryżu. 35-latek bardzo wierzy w awans polskiej drużyny. W związku z tym nie zamierzał czekać na oficjalne zakwalifikowanie się 9INE i już wyruszył w podróż do stolicy Francji.

Trasa, jaką ma do pokonania Polak, wynosi niemal 1800 km. Co ciekawe, zawodnik MMA nie pokona jej samolotem czy też samochodem. Rzucił sobie wyzwanie i chce przejechać ją... rowerem. O całej inicjatywie opowiedział na Instagramie.

"Jak ostatni major w CS:GO to trzeba zakończyć go z przytupem. W piątek ruszam na rowerze do Paryża, aby wspierać 9INE w fazie pucharowej. Przede mną prawie 1800 km jazdy. Chłopaki, wiecie, co robić. Żebym nie musiał zawrotki robić. Szosa idzie na chwilę w odstawkę. Oj będzie piekło" - napisał.

Jarząbkowski pokonał już pierwsze kilometry

Tak jak zapowiedział Jarząbkowski, tak zrobił. W piątek z samego rana wyruszył w podróż, a pierwszym punktem docelowym jest Poznań, oddalony o około 300 km od Warszawy. O godzinie 17:00 Polak wrzucił pierwszą aktualizację i poinformował fanów, że przejechał już 150 km, a więc połowę planowanej trasy na pierwszy dzień. "Dawaj wariacie", "Szanuję", "Jedziesz, jedziesz" - dopingują go fani.

O tym, czy ostatecznie 9INE zakwalifikuje się do fazy pucharowej mistrzostw i czy starania Jarząbkowskego nie pójdą "na marne", przekonamy się w najbliższych dniach.