Były mistrz KSW złapany na dopingu. Kolejny. Proceder na wielką skalę

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że były zawodnik UFC Krzysztof Jotko (24-7) został zawieszony przez Komisję Sportową w Nevadzie za stosowanie niedozwolonych środków. Jednak nie tylko on, ponieważ ukaranych zostało również trzech innych zawodników. Okazuje się, że proceder ma dużo większą skalę, a na celownik wzięto też byłego mistrza KSW.

Były mistrz KSW zawieszony. Komisja Sportowa w Nevadzie ukarała łącznie dziewięciu zawodników

Jeszcze niespełna rok temu Daniel Torres (14-6) wygrywał pojedynek z Borysem Mańkowskim (22-11-1) i był bardzo blisko walki o pas mistrzowski kategorii lekkiej KSW. Brazylijczyk nie doszedł jednak do porozumienia z polską federacją i postanowił wyjechać za ocean. Nie tak dawno ogłosił, że związał się kontraktem z amerykańską organizacją PFL. Początek współpracy z nowym pracodawcą nie należy jednak do udanych, ponieważ najpierw w kwietniu przegrał starcie z Alejandro Floresem (22-4), a teraz nie przeszedł kontroli antydopingowej.

Dziennikarz portalu mmafighting.com Damon Martin zamieścił na Twitterze wpis, w którym przekazał, że zarówno Jotko, jak i Torres oraz siedmiu innych zawodników zostało zawieszonych za doping przez Komisję Sportową w Nevadzie. Na ten moment nie wiadomo nawet, jaka substancja znalazła się w organizmie ukaranych sportowców, natomiast cała dziewiątka będzie musiała w następnym tygodniu stawić się na przesłuchaniu.

Pełna lista zawieszonych zawodników przez organizację PFL:

Krzysztof Jotko

Thiago Santos

Rizvan Kuniev

Bruno Cappelloza

Mohammed Fakhreddine

Cezar Ferreira

Will Fleury

Daniel Torres

Zagadką pozostaje też przyszłość Brazylijczyka. 29-latek ma już zaplanowaną kolejną walkę, ponieważ już 8 czerwca ma zmierzyć się z niepokonanym Rosjaninem Movlidem Khaybulajewem (20-0-1, 1 NC). Nie do końca wiadomo, czy będzie on jednak dopuszczony do pojedynku.

Oprócz wspomnianych sukcesów w kategorii lekkiej Daniel Torres był też mistrzem KSW w kategorii piórkowej w 2021 roku. Zdobył pas w styczniu, kiedy na gali KSW 58 w niespełna dwie minuty znokautował Salahdine'a Parnasse'a (17-1). Utracił go jedenaście miesięcy później w rewanżowym starciu z Francuzem.