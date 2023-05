Joanna Jędrzejczyk przeszła operację. "Okazała się konieczna"

Joanna Jędrzejczyk przez osiem lat walczyła w UFC. Stoczyła 15 walk, z czego wygrała dziesięć. W latach 2015-2017 dzierżyła pas kategorii słomkowej, który obroniła pięć razy. Po raz ostatni w oktagonie pojawiła się w czerwcu 2022 roku, kiedy to w rewanżowym pojedynku z Weili Zhang przegrała przez nokaut. Po tej walce zakończyła karierę sportową. - Teraz chcę zostać mamą i mocniej zająć się swoimi interesami. Jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że zawsze tak będzie - mówiła. Tylko że w grudniu wyznała, że rozważa powrót do klatki. Wiadomo jednak, że nie zrealizuje tego celu w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy.

Jędrzejczyk przeszła operację. Przy okazji zapowiedziała powrót do sportu. "Planów mam co niemiara"

W środę Jędrzejczyk poinformowała fanów za pośrednictwem Facebooka, że poddała się operacji barku. Nie był to jednak bardzo poważny zabieg. Pierwsze dolegliwości odczuwała już przed trzema laty - konkretnie przed historyczną walką z Weili Zhang. "Kosmetyka. Trochę bolesna, ale po 20 latach w profesjonalnym sporcie okazała się konieczna. Teraz 9 miesięcy rehabilitacji, wolnych obrotów oraz cierpliwości i wrócę do robienia tego, co kocham - czyli sportu, rywalizacji i jeszcze więcej sportu. Planów mam co niemiara, a wiecie, że u mnie nie kończy się wyłącznie na planach. MARZENIE - CEL" - napisała Jędrzejczyk.

Okazuje się, że to dopiero trzeci poważniejszy zabieg w karierze zawodniczki MMA. "Muszę przyznać, że jestem szczęściarą, gdyż poza dwiema operacjami śródręcza (złamania podczas walk, które były wynikową złego zbijania wagi), to przez całą karierę nie doznałam urazu czy kontuzji, która wymagała ingerencji medycznej czy rezygnacji na jakiś czas z treningów oraz startów" - czytamy.

O tym, czy i kiedy ewentualnie Jędrzejczyk wróci do klatki, przekonamy się w kolejnych miesiącach. O tym, że Polka nadal ma chęci do rywalizacji, wspominał trener Mike Brown, które współpracuje z nią w słynnym klubie American Top Team.

- Wciąż ma w sobie ogień, zdecydowanie! Dalej trenuje, stara się stawać coraz lepsza. Trudno jest ugasić ten płomień, rozumiesz? Asia chce się rozwijać. Wydaje mi się, że kocha sam proces treningów, sparingi. Nieważne, jak bardzo stara się oderwać od sportu, coś wciąż ją przyzywa. Jakby była zakotwiczona w MMA i nie mogła od tego uciec. Kto wie, co czeka ją w przyszłości? - oświadczył Brown w rozmowie z TVP Sport.

Mówiło się, że Jędrzejczyk może nawet wystąpić na gali KSW na PGE Narodowym, ale sama zainteresowana już wcześniej zaprzeczyła plotkom. - Mam nadal kontrakt w UFC i myślę, że KSW nie jest w stanie zapewnić mi wynagrodzenia porównywalnego z UFC - mówiła.