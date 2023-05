Odważne słowa Szpilki. "Wychodzę mu nakopać". Zaskakująca odpowiedź "Pudziana"

Walka Mariusza Pudzianowskiego i Artura Szpilki jest zapowiadana jako wielki hit czerwcowej gali KSW Colosseum 2, która odbędzie się na Stadionie Narodowym. Teraz ukazała się oficjalna zapowiedź tego pojedynku, w której obaj zawodnicy podzielili się przemyśleniami na temat rywala.

Mariusz Pudzianowski i Artur Szpilka podgrzewają atmosferę przed starciem na KSW. "Mogę zaliczyć deski"

Szpilka, były pretendent do tytułu mistrza świata federacji WBC, z szacunkiem wypowiadał się o rywalu, choć zaznaczył przy tym, że liczy się dla niego tylko zwycięstwo. - Cieszy mnie to, że będę walczył z Mariuszem w jego sporcie, w którym jest już 13 lat. Oczywiście, że się obawiam, przecież był najsilniejszym człowiekiem świata. To się nie wzięło z niczego. Siłę zawsze będzie miał, ale jestem na to gotowy. Dopiero się uczę, chociaż wychodzę mu nakopać - powiedział. - Artur naprawdę jest dobrym zawodnikiem. Nie bez kozery dostał walkę o mistrzostwo świata. Chwila nieuwagi i mogę zaliczyć deski - odparł zachowawczo Pudzianowski.

Obaj zawodnicy w przeszłości wspólnie trenowali MMA. Szpilka zdradził, jak wyglądały te zajęcia. - Mariusz głównie leżał na mnie, uwalił się i nic nie zrobił, także spokojnie - wyjawił. Były mistrz świata strongmanów nie pozostał dłużny. - Może mistrzem parteru nie jestem, ale w zapasach jakoś sobie radzę. Boksować nie potrafię, ale przyłożyć mogę - ocenił.

Mariusz Pudzianowski krótko przed starciem z Arturem Szpilką. "Wychodzę i robię swoje"

34-letni bokser przyznał, że nie obawia się nadchodzącego starcia. - Walczę od 15. roku życia. Nie czuję jeszcze żadnej presji. Walczyłem na naprawdę wielkich galach, w starciu z Mikiem Mollo było 30 tysięcy ludzi na stadionie. Wychodzimy, dajemy z siebie sto procent. Mnie też już spisywali na straty, a ja dalej tu jestem, uśmiecham się i walczę z ikoną MMA w Polsce - wyjaśnił.

Pudzianowski zapowiedział, że będzie dobrze przygotowany. - Wchodzę i robię swoją robotę. Artur, trenuj ciężko. Wiesz, że ja trenuję ciężko. Łatwo nie będzie ani tobie, ani mi. Ale jak to zawsze powtarzam, tanio skóry nie sprzedam - zakończył.

Do starcia Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką dojdzie 3 czerwca. Oprócz tej walki kibice zobaczą aż 10 pojedynków.