Katastrofa Polaków na MŚ. Odpadają jeden po drugim

Mistrzostwa świata w Judo rozpoczęły się 7 maja i potrwają do soboty 14 maja. Z powodu występu rosyjskich i białoruskich judoków nie było pewne, czy Polacy wystartują w turnieju. Z udziału zrezygnowała ukraińska federacja.

Słabe mistrzostwa Polaków. Odpada jeden za drugim

Na razie polscy zawodnicy nie mają powodów do zadowolenia. W kategorii do 73 kg już w pierwszej rundzie odpadli Adam Stodolski i Ksawery Morka. Pierwszy mierzył się z Bułgarem Markiem Hristowem, który następnie doszedł do półfinału puli B, a drugi z Hiszpanem Salvadorem Casesem Rocą, który również swój udział zakończył na półfinale, ale w puli C.

Wśród mężczyzn pozostali Kacper Szczurowski i Paweł Drzymał. Ten pierwszy rozpocznie zmagania w drugiej rundzie puli B kategorii powyżej 100 kg i obecnie czeka na zwycięzcę pojedynku Vladuta Simionescu z Teddym Rinerem. Drzymał będzie walczył z Kellem Berlinerem ze Stanów Zjednoczonych w pierwszej rundzie puli A w kategorii wagowej do 81 kg.

Nie najlepiej radzą sobie też reprezentantki Polski. Aleksandra Kaleta odpadła w drugiej rundzie kategorii do 52 kg. Brązowa medalistka Mistrzostw Świata z 2019 roku i zdobywczyni srebra na Mistrzostwach Europy w 2017 roku Julia Kowalczyk, rywalizowała w kategorii wagowej do 57 kg i odpadła już w pierwszym starciu przeciwko Słowence Kai Kajzer. To srebrna medalistka Mistrzostw Europy sprzed dwóch lat.

Czekają nas jeszcze przynajmniej cztery występy Polek. W rywalizacji pozostają Angelika Szymańska, Eliza Wróblewska, Beata Pacut-Kłoczko oraz Kinga Wolszczak. Największe szanse na awans do kolejnej rundy wydaje się mieć Beata Pacut-Kłoczko, czyli brązowa medalistka Mistrzostw Europy z 2021 roku i Mistrzostw Świata z 2022 roku. Wysoko w rankingu w swojej kategorii wagowej jest Angelika Szymańska (piąte miejsce do 63 kg).

Polacy wystąpili na Mistrzostwach Świata. Ukraina odmówiła. Powodem występ Rosjan

Międzynarodowa Federacja Judo dopuściła do startu zawodników z Rosji i Białorusi. W reakcji na to ukraińska federacja zdecydowała się zbojkotować imprezę. Na taki krok nie zdecydował się Polski Związek Judo. Prezes Jacek Zawadka tak uzasadniał tę decyzję:

- To nie była decyzja jedziemy czy nie. To nie my jesteśmy winni tym chorym zasadom dopuszczającym zawodników tych krajów do startu. Napisaliśmy pismo do międzynarodowej federacji (IJF), wyrażające nasze niezadowolenie z prośbą o usunięcie ich z imprezy. Nie możemy karać naszych sportowców, którzy od dłuższego czasu się przygotowują. Wystartujemy w Katarze - mówił szef polskiego związku.

Podobną decyzję co Polacy podjęli też Czesi, którzy przyznali, że mistrzostwa są zbyt ważnym źródłem punktów dla rankingu olimpijskiego, żeby móc zrezygnować z udziału w nich.

Władze światowej organizacji informowały, że zatrudniły specjalną firmę, której zadaniem było sprawdzenie przeszłości wszystkich reprezentantów Rosji i Białorusi. Jej zadanie polegało między innymi na analizie mediów społecznościowych pod kątem wrzucanych treści. Według rosyjskiej agencji TASS takiej weryfikacji nie zaliczyło ośmiu Rosjan.

Pierwotnie Polskę na Mistrzostwach Świata reprezentowało 10 zawodników. Obecnie, po trzech dniach trwania turnieju pozostało ich tylko sześciu.