Fame MMA przebiło kolejną granicę. "Jesteście nienormalni". Sztos

Do tej pory zapowiedzi kolejnych gal Fame MMA były zazwyczaj realizowane w formie teledysków muzycznych czy krótkich materiałów wideo. Tym razem forma, jeśli chodzi o długość, jest podobna, bo pierwsza część trailera "Fame 18: Drive" trwa niespełna pięć minut, ale organizatorzy jeszcze przed oficjalną premierą zapowiadali, że to będzie zupełnie nowa jakość w tego typu produkcjach. Materiał ze zdecydowanie największym jak do tej pory rozmachem.

REKLAMA

Zobacz wideo Fame MMA mówi "stop". "Trzeba z tym skończyć. Zdecydowanie odcinamy się od tego"

Hit. Bestia wraca po dwóch latach. Rzuca wyzwanie Popkowi i Bombardierowi

I taki właśnie jest. To pierwszy trailer, który przypomina raczej fabułę niż teledysk muzyczny. Szybkie samochody, nielegalne wyścigi, policja depcząca po piętach i największe gwiazdy freak fightów, które tym razem wcielają się w rolę prawdziwych aktorów. Na potrzeby realizacji produkcji - jak informuje Fame MMA - zostało wynajęte prywatne lotnisko w Białymstoku, część zdjęć zrealizowano także na torze wyścigowym w Modlinie, a plan zdjęciowy trwał aż pięć dni.

"Jesteście nienormalni. Najlepszy trailer dotychczas"

Amadeusz "Ferrari" Roślik, Marcin Dubiel, Kacper Błoński, Arkadiusz Tańcula, Dawid "Dzinold" Rzeźnik, Michał Pasternak, Tomasz "Zadyma", Gromadzki, Maksymilian Wiewiórka, Ewa Brodnicka czy Marta Linkiewicz, ale też współwłaściciel Fame MMA Michał "Boxdel" Baron i znany youtuber motoryzacyjny Kamil "Budda" Labudda, który wspólnie z Fame MMA przed majową galą szykuje także konkurs, gdzie do wygrania jest Nissan GTR o wartości ponad miliona złotych.

To znani freak fighterzy, ale też influencerzy, którzy w najnowszym trailerze wcielają się w aktorów. I swoimi rolami zachwycają internautów. "Niecały pięciominutowy trailer lepszy niż wszystkie filmy Vegi, brawo", "O cie panie, ale sztos", "Jesteście nienormalni. Najlepszy trailer dotychczas. Zróbcie nam serial", "To wygląda lepiej niż niektóre polskie filmy, nawet dialogi (mimo że ich nie ma za dużo) bardziej zrozumiałe. Mega robota" - piszą internauci.

Najnowsze informacje. Gale FAME 19 i 20 jedna po drugiej. Znamy daty

Trailer można zobaczyć na oficjalnym kanale Fame MMA na YouTube. W niecałą dobę od premiery ma blisko 340 tys. wyświetleń. Znalazł się nawet na tzw. "karcie na czasie" w kategorii filmy, czyli liście - aktualizowanej co kwadrans - najpopularniejszych wideo w serwisie. A to dopiero połowa, bo Fame MMA podzielił zapowiedź na dwie części. Druga część trailera opublikowana zostanie 15 maja, czyli pięć dni przed galą Fame MMA 18, która odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie.

Karta walk Fame MMA 18: