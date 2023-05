Wschodząca gwiazda MMA zginęła. Czekała na nią walka życia. Wstrząsający wypadek

Shalie Lipp stoczyła pięć amatorskich pojedynków i z trzech z nich wychodziła zwycięsko. Pokonywała Annabel Kelly, Kimberly Morales oraz Polkę Nikolę Kacperską. Przegrała z kolei z Cheyanne Bowers i ostatnio z Alex Apodacą. Pomimo porażki nadal była uznawana za duży talent i już 20 maja miała zmierzyć się z Natalie Gage na gali Ignite No Mercy 11.

Shalie Lipp miała przed sobą najważniejszą walkę w życiu. Tragicznie zginęła w wypadku samochodowym

Do nadchodzącego starcia Shalie Lipp przygotowywała się w Tajlandii, czym dzieliła się w mediach społecznościowych. Do walki pozostało niewiele czasu, więc 21-latka wróciła do USA i tam miała spędzić najbliższe tygodnie. Spotkała ją jednak niewyobrażalna tragedia.

W niedzielę 7 maja około godziny 11:30 Lipp była pasażerką Chevroleta Malibu na stanowej drodze nr 94 w Minnesocie. Na moście Red River Bridge w Moorhead pojazd zderzył się z Jeepem Cherokee, który nadjeżdżał z naprzeciwka. Śledczy ustalili, że wszyscy poza zawodniczką MMA mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Lipp jako jedyna odniosła śmiertelne obrażenia, a inni uczestnicy wypadku wyszli z niego bez szwanku.

21-latka z Kolorado była członkinią Academy of Combat Arts w Fargo w stanie Minnesota. W dzieciństwie trenowała gimnastykę i lekkoatletykę. Była córką komentatora sportowego Rollie'ego Lippa. Zawodniczkę MMA pożegnał jej trener Eric Sweeney.

"Byłaś wspaniałym człowiekiem, pełnym planów, obietnic i zapału. Jedną z niewielu osób, która naprawdę sięgała po wielkość. Nigdy cię nie zapomnę i nie jestem w stanie uwierzyć, że nie zobaczę cię w tym tygodniu i nigdy więcej. Dziękuję za wszystkie chwile. Wszystkie nasze dyskusje, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Śmiech, łzy i wszystkie emocje" - napisał szkoleniowiec w mediach społecznościowych.