Dusił tak długo, że dosłownie uśpił rywala. Pierwszy taki nokaut w historii [WIDEO]

W sobotę 29 kwietnia w Dublinie odbyła się gala Cage Warriors 153. Główną walką wieczoru był pojedynek o pas mistrzowski pomiędzy Rhysem McKee a Jimim Wallheadem. Ostatecznie przez TKO triumfował pierwszy z zawodników, ale to starcie nie dostarczyło najwięcej emocji. Szczególną uwagę przykuła potyczka Nicolasa Leblonda z Ryanem Curtisem. Francuz nie miał litości dla rywala i zakończył atak, dopiero gdy ten całkowicie... "odpłynął".

Nicolas Leblond pokonał Ryana Curtisa. I to, w jakim stylu. Pierwszy w historii

Początek walki był wyrównany. Każdy z zawodników oddał kilka ciosów, ale żaden nie był w stanie powalić przeciwnika na matę. Po krótkim rozpoznaniu do akcji ruszył Francuz. Złapał rywala za szyję i rozpoczął tzw. duszenie "buldog".

Curtis próbował wyrwać się z uścisku Leblonda, ale bezskutecznie. W końcu padł na matę, a rywal kontynuował duszenie. Curtis starał się znaleźć sposób na oswobodzenie, kręcił się w koło, chcąc wrócić do stójki, ale próby nie wystarczyły. Francuz tak mocno go dusił, że ten w końcu... stracił przytomność. Na nagraniu widać, jak jego ciało bezwiednie opada na matę, co zmusiło sędziego do przerwania pojedynku.

Leblond nie tylko odniósł kolejne zwycięstwo w karierze, ale i dokonał historycznej rzeczy. Była to pierwsza walka w historii Cage Warriors, w której zawodnik znokautował rywala duszeniem typu "buldog". "Wielkie brawa dla Leblonda za to, że dał z siebie wszystko i zasłużenie triumfował. Z kolei dla Curtisa było to surowe przypomnienie, że walkę można przegrać na tysiąc sposobów" - napisali dziennikarze portalu mmafight.com.

Na gali w Dublinie mieliśmy też polski akcent. Marcin Zembala stoczył pojedynek z Leonem Hillem w wadze lekkiej. 27-latek miał jednak trudne zadanie, bowiem rywal podchodził do starcia na fali czterech zwycięstw z rzędu. Ostatecznie Polak przegrał w II rundzie przez TKO.