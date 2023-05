Hit. Bestia wraca po dwóch latach. Rzuca wyzwanie Popkowi i Bombardierowi

Piotr "Bestia" Piechowiak z przytupem wszedł do świata freak fightów. Na dzień dobry, bez żadnych kłopotów, zlał Marcina Najmana już w I rundzie. Następnie efektownie poddał Piotrka Szeligę. W trzecim pojedynku mierzył się z Karolem Radzikowskim, który także wywodzi się ze strongmanów. W starciu gigantów "Bestia" wygrał na punkty. To był listopad 2021 roku. Od tamtej pory nie widzieliśmy go w klatce FAME MMA, bo skupił się na kulturystyce. Ale teraz zamierza wrócić.

- Były rozmowy z FAME, są rozmowy z innymi organizacjami. Zobaczę, gdzie zawalczę. Przede wszystkim chodzi mi o dobrego, mocnego rywala. Żeby walka się sprzedała. Ma być kur*** zaj***** wow. To nie mają być flaki z olejem, tylko mają być grube fajerwerki - mówi "Bestia" cytowany przez mma.pl.

I dodaje: - Ważne, żeby mój rywal był w sztosie. Jeżeli bym dostał fajną propozycję, to może być Popek, może być "Bombardier", może być jakiś inny zawodnik, z którym naprawdę ta walka się dobrze sprzeda. Ja nie mam zamiaru brać chłopa po 90 kilogramów, który będzie skakał koło mnie.

Co słychać u Popka i Bombardiera? Obaj odbili się od KSW

Popek (4-5) zaczynał przygodę z MMA już w 2008 roku, gdy w Anglii stoczył trzy pojedynki, z czego dwa wygrał. Po jednej z gal kibice rapera zrobili jednak wielką rozróbę i Polak dostał dożywotni zakaz walk w Wielkiej Brytanii.

Kilka lat później skusiło go KSW. Popek w debiucie przegrał z Mariuszem Pudzianowskim, ale później udało mu się pokonać Roberta "Hardkorowego Koksa" Burneikę. Kolejne walki jednak przegrywał. Szczególnie dotkliwa była porażka z aktorem Tomaszem Oświecińskim, który dopiero debiutował w klatce. Popek przegrał także z Erko Junem na KSW 45.

Następnie Popek związał się z FAME MMA, gdzie pokonał Damiana "Stiflera" Zduńczyka, ale potem doznał kontuzji ręki w starciu z Normanem Parkiem. Ale od porażki z Irlandczykiem minął rok, więc można zakładać, że już wrócił do zdrowia.

Z kolei "Bombardier" ma na koncie pięć walki, z czego cztery wygrał. Pokonał go jedynie Mariusz Pudzianowski w październiku 2021 roku. Rok później legenda senegalskich zapasów podczas gali MMA Attack 4 potrzebowała zaledwie 43 sekund, aby znokautować słynnego Zuluzinho.