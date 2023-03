Gamrot show przed walką. Kibice rozbawieni. "Nie zmieniaj się wariacie"

Gamrot trafił do UFC z rekordem 17-0, jako podwójny mistrz KSW. Co prawda pierwszą walkę w UFC z Guramem Kutateladze przegrał niejednogłośną decyzją, ale po ostatnim gongu Gruzin przyznał, że sędziowie skrzywdzili Polaka. Gamrot zebrał same pochwały. Kolejne cztery pojedynki już wygrał bez wątpliwości i w pięknym stylu: trzy zakończył przed czasem, z czego jeden po minucie. A za wygraną z Armanem Tsarukyanem władze UFC przyznały mu nawet bonus w wysokości 50 tysięcy dolarów za walkę wieczoru. Niestety, po tamtej efektownej wygranej, Gamrot przegrał na punkty z Beneilem Dariushem. Ale Polak nie ma czego się wstydzić, bo to była bardzo wyrównana walka, a w dodatku stoczona na najwyższym poziomie.

I choć walka odbyła się pod koniec października 2022 roku, to 32-latek błyskawicznie wraca do klatki. Niespełna dwa tygodnie temu przyjął ofertę zastępstwa na gali UFC 285 i już 4 marca zawalczy z Jalinem Turnerem.

- Mateusz jest pracoholikiem. Trenuje przez cały rok, ma wokół siebie odpowiednich ludzi. Świetną rzeczą jest to, że jego fundamenty kondycyjne są na bardzo wysokim poziomie. Jest naturalnie obdarzony świetnym cardio i możliwością narzucenia wysokiego tempa - nawet bez intensywnego treningu. Jeśli więc "Gamer" trenuje i jest w niezłej formie, da sobie radę. A skoro wiedzieliśmy, że trenował, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Mierzył się już ze światowym topem i może rywalizować z każdym - powiedział trener Mike Brown na łamach TVP Sport.

- Jestem świetnie przygotowany. Wychodzę tam, aby skończyć rywala i tyle. Jalin Turner to mocny przeciwnik, szczególnie w stójce, ale jestem na niego gotowy - oświadczył Polak na konferencji prasowej.

Po ceremonii ważenia Gamrot udzielił wywiadu Michaelowi Bispingowi, byłemu mistrzowi UFC. Gdy tylko Polak podszedł się przywitać, to Anglik już się uśmiechnął i był pod wrażeniem jego energii.

- Czuję się świeży i czuję się głodny. Jestem gotowy - zagaił uśmiechnięty Gamrot.

- A jeśli jesteś głodny, to co jesz? - spytał Bisping.

- Ale teraz? - odpowiedział Polak.

- Jutro. Może tarantulę? [taki przydomek nosi Turner] - zażartował Anglik.

- Dokładnie. Kocham zwięrzęta - odpowiedział Gamrot i dodał, już w języku polskim - I pająk, pająk.

Chwilę później Gamrot przypomniał sobie, że zamiast pająk powinien użyć słowa "spider" i wyjaśnił pomyłkę.

To już kolejny raz, gdy Gamrot podczas wywiadu miesza język angielski z polskim. Hitem internetu stał się filmik "change scenariusz".

Ale kibice nie naśmiewają się z Gamrota. Raczej są pod wrażeniem tego, jak poprawił swój angielski, a na drobne pomyłki jedynie się uśmiechają.

"Proszę nie zmieniaj się", "Ten łamany angielski w wykonaniu Gamera jest tak naturalny i sympatyczny, że od razu pojawia się uśmiech na twarzy", "On jest rewelacyjny", "Nie zmieniaj się wariace" - to tylko część komentarzy pod filmik. Ale zdecydowana większość została napisana w podobnym tonie.

Walka Gamrota już w nocy z soboty na niedzielę. Polak jest faworytem, bo ma zdecydowanie lepsze zapasy niż Amerykanin, który może zagrozić Gamrotowi jedynie w stójce.

