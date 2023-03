"Popek" oficjalnie wraca na ring. Zadebiutuje w wyjątkowo brutalnej formule

"Popek", czyli Paweł Mikołajuw, z Gromdą związany jest już od pewnego czasu. Latem ubiegłego roku przed galą Gromda 9 wystąpił na ceremonii ważenia wraz z byłym bokserem Tomaszem Adamkiem. Panowie stanęli naprzeciw siebie, spojrzeli sobie w oczy, ale do walki nie doszło. Samozwańczy "Król Albanii" jedynie zareklamował wspomnianą federację.

"Popek" wraca na ring. Zawalczy w Gromdzie. "Elektryzuje"

Wygląda na to, że na tym współpraca się nie skończy. "Popek" już niedługo pojawi się w charakterze zawodnika. Potwierdził to właściciel Gromdy Mariusz Grabowski. Uciął jednak spekulacje, że jego rywalem w debiutanckiej walce będzie Piotr Szeliga. - Tak, jesteśmy dogadani z Popkiem, tylko ja zdecydowałem, że pierwsza walka, do której wyjdzie na ringu Gromdy, nie będzie z Piotrem Szeligą. Będzie to jakiś inny zawodnik - stwierdził w rozmowie na kanale bokser.org w serwisie YouTube.

Grabowski nie wykluczył jednak walki "Popka" z "Szelim" w przyszłości. - Na pewno to nie będzie Piotrek, a potem zobaczymy. Jeśli potem będzie jakaś większa hala, to myślę, że Popek - Szeliga to będzie fajne zestawienie. Myślę, że Popek swoją osobą elektryzuje i pewnie jak wyjdzie do ringu na danej gali, to zainteresowanie będzie duże - dodał.

Dla "Popka" będzie to pierwszy pojedynek na gołe pięści. Do tej pory występował w formule MMA, a ostatnio również w boksie. W listopadzie na gali PRIME SHOW MMA 4 w Szczecinie przegrał przed czasem z Kasjuszem "Don Kasjem" Życińskim. Wcześniej stoczył dwa pojedynki w Fame MMA. Wygrał z Damianem "Stiflerem" Zduńczykiem, a potem uległ Normanowi Parke'owi. Do skutku nie doszła za to planowana walka z Patrykiem "Kizo" Wozińskim. Popek tuż przed nią nabawił się kontuzji.