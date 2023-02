Wrzosek znów dał czadu na KSW. Po walce wylądował w szpitalu. Wiemy, co z jego zdrowiem

Arkadiusz Wrzosek (2-0) w kapitalnym stylu wygrał drugi pojedynek w klatce KSW. Tym razem, na gali w Libercu, pokonał Słowaka Tomasa Moznego i zrewanżował mu się za porażkę w czasach kickboxingu. Arkadiusz Wrzosek często korzystał z wysokich kopnięć, którymi potrafił posłać rywala na deski. Polak kontrolował walkę i regularnie atakował przeciwnika niskimi kopnięciami. W trzeciej rundzie Mozny posłał potężny cios na szczękę, po którym rywal padł na matę. Ostatecznie Arkadiusz Wrzosek wygrał cały pojedynek.

Dobre wiadomości ws. zdrowia Wrzoska po KSW 79. "Chętnie zawalczę na Narodowym"

Maciej Turski, komentator KSW w Viaplay przekazał widzom chwilę po walce, że Arkadiusz Wrzosek nie będzie udzielał wywiadów, ponieważ został przetransportowany do szpitala. "Sprawa dotycząca urazów nóg. Mocno kopie i nie wstrzymuje, oby jak najszybciej do zdrowia" - napisał Turski na Twitterze. Czy uraz Arkadiusza Wrzoska jest na tyle poważny, że nie będzie w stanie zawalczyć na Stadionie Narodowym na Colosseum II?

Arkadiusz Wrzosek przekazał fanom nowe informacje w rozmowie z Antonim Partumem, dziennikarzem Sport.pl. - Na szczęście noga nie jest złamana, a jedynie mocno zbita. Za dwa-trzy tygodnie wracam na matę, więc chętnie zawalczę na KSW na Narodowym - powiedział Wrzosek. Warto dodać, że Polak już wcześniej w klatce wyraził chęć walki na Narodowym. - 3 czerwca, gdy KSW wróci na PGE Narodowy, mam urodziny. Chyba dałem dobrą wizytówkę, co? Chciałbym tam zawalczyć - oświadczył.

Arkadiusz Wrzosek zadebiutował w klatce KSW 20 sierpnia zeszłego roku na gali KSW 73, gdzie pokonał Tomasza Sararę (1-1) przez TKO w trzeciej rundzie. - Nigdy nie napier...m się z tak mocnym gościem. Serio. Zazwyczaj jestem bardziej elokwentny, ale jestem wykończony - mówił wykończony Wrzosek po walce. Pierwotnie Polak miał bić się z Arturem Szpilką na styczniowej gali KSW, ale były pięściarz zmaga się z kontuzją kręgosłupa.

Arkadiusz Wrzosek był bardzo chwalony przed debiutem w KSW przez Andreia Mołczanowa, dziewięciokrotnego mistrza świata w muay thai. - Arek to pracowity chłopak, który miał duże ambicje. Jeśli chodzi o aspekt techniczny, to świetnie kopie i dysponuje dobrą kontrą. Dwumetrowy chłop, który jest naprawdę zwinny i dużo w ringu widzi. Co mógłby poprawić? Boks. Nie pamiętam, by w jakiejś walce dominował rywala swoimi rękoma. Zazwyczaj budował przewagę potężnymi kopnięciami - mówił Sport.pl były trener Jana Błachowicza.