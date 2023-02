Waży 150 kg. Gigant może zawalczyć na Narodowym. Szef KSW zdradza szczegóły

W piątek organizacja KSW oficjalnie potwierdziła, że 3 czerwca 2023 roku fani MMA będą światkami gali na PGE Narodowym. W sieci pojawiły się już spekulacje na temat potencjalnych walk i nowych zawodników, którzy mogliby zadebiutować w największej polskiej federacji. Martin Lewandowski w rozmowie z Maciejem Turskim w "Kanale Sportowym" zabrał głos w tej sprawie i zdradził, czy na gali w Colosseum 2 wystąpią freak fighterzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

- Spokojnie mogę powiedzieć, że czujemy się na tyle pewni, żeby nie dawać zestawień freakowych teraz na Colosseum 2 - powiedział jeden z właścicieli KSW.

Martin Lewandowski dodał jednak, że na gali może pojawić się zawodnik, o którym spekuluje się już od wielu lat. Mowa tu o Martinie Fordzie, który ma 204 centymetry wzrostu oraz waży 150 kilogramów.

- Jest jedna postać i to też jest taka postać, która wraca niejednokrotnie w komentarzach i tylko go bierzemy wyłącznie pod uwagę, to jest Martyn Ford. To jest jedyny facet, który oczywiście zaczął coś tam ćwiczyć, zaangażował się bardzo mocno, sobie zbudował tam rynek. Rozmawiałem z nim, ale niestety okazało się, że ma jakieś swoje plany filmowe i może to stanąć nam na przeszkodzie - oznajmił Lewandowski.

Martyn Ford to bardzo rozpoznawalna postać. Gra w wielu znanych filmach, w tym między innymi w "Szybcy i wściekli 9". Na Instagramie obserwuje go aż 4,2 miliony osób, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia zainteresowania galą KSW Colosseum 2 nie tylko w Polsce.

Rozbił rywala, a jednocześnie tańczył z ring girls. Mayweather zabawił się w ringu [WIDEO]

OFERTY AVANTI24.PL: Po więcej modowych inspiracji zapraszamy na Avanti24.pl

OFERTY AVANTI24.PL: Te płaszcze to ponadczasowa klasyka! Karmelowy ma zdobienie świetnie wyszczuplające talię