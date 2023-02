Phil De Fries znowu to zrobił. Król wagi ciężkiej KSW nawet się nie zmęczył

Najpierw słowo wstępu. 37-letni Todd Duffee w przeszłości pokonał Phila De Friesa. I to znokautował go już w 1. rundzie. Ale problem polega na tym, że od tamtej walki, a odbyła się ona w 2012 roku, wygrał tylko jedno starcie. Dziewięć lat temu, gdy na UFC 181 pokonał Anthony'ego Hamiltona. W 2015 roku przegrał z Frankiem Mirem, a w 2019 roku jego walka z Jeffem Hughesem została uznana za nieodbytą. Czy zawodnik, który od kilku lat nie walczył, mógł znowu pokonać De Friesa? Kibice i eksperci w to nie wierzyli. Walka tylko potwierdziła ich wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Chalidow o łzach przed walką: Nie wytrzymałem. To było dla mnie bardzo ważne

Tak się rodzą legendy! Niesamowita walka Wrzoska na gali KSW! Co za kopnięcie! [WIDEO]

30 sekund. Tyle potrzebował Brytyjczyk, aby sprowadzić Duffe'ego do parteru. I jeszcze przed gongiem kończącym pierwszą rundę, pokonał rywala.

Imponująca passa De Friesa

Phil De Fries jest mistrzem wagi ciężkiej KSW od 2018 roku i wciąż trudno znaleźć rywala, który realnie mu zagrozi. Do tej pory 36-letni Brytyjczyk poradził sobie z takimi zawodnikami jak: Ricardo Prasel, Darko Stosić, Tomasz Narkun, Michał Kita, Luis Henrique, Karol Bedorf, Michał Andryszak i właśnie Duffee. A że wcześniej wygrywał także na galach Bellatora i M-10, to De Fries jest na imponującej fali jedenastu zwycięstw.

Wyniki KSW 79: