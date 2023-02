W klatce KSW pojawiło się ćwierć tony. Kita górą w polsko-polskim starciu [WIDEO]

Pierwotnie na gali w Libercu Daniel Omielańczuk, numer trzy rankingu wagi ciężkiej, miał zmierzyć się z Viktorem Pestą, ale dwa tygodnie temu Czech musiał wycofać się z powodu choroby. Zastąpił go były pretendent do tytułu mistrzowskiego Michał Kita, który słynie z tego, że przyjmuje każde wyzwanie. I choć Kita i Omielańczuk są dobrymi znajomymi (nawet razem przyjechali na galę), to w klatce nie było sentymentów.

Pierwsza runda należała do Kity, który częściej trafiał powolnego Omielańczuka, szczególnie ciosami prostymi. W kolejnej rundzie Omielańczuk starał się skontrolować rywala w parterze, ale Kita nie czuł większego zagrożenia. Nawet sam próbował zapiąć trójkąt (duszenie nogami). I w ostatniej rundzie, to znowu Kita rozdawał karty. W pewnym momencie obalił Daniela i zza pleców zaczął go bezlitośnie okładać tak, że sędzia przerwał walkę.

- Nie będę celebrował zwycięstwa. Szacunek dla Daniela - oświadczył Kita, który przed walką mówił, że ma siły na dwie rundy, bo nie zdążył się przygotować. A jednak wytrwał i wygrał. To Omielańczuk był tak padnięty, że odmówił wywiadu po walce. To była jego 14. porażka w karierze. Natomiast Kita odniósł 25. wygraną.

Wyniki KSW 79: