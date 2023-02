Hitowa walka na gali High League. Pokonał syna, teraz bierze się za ojca

Najpierw słowo wstępu. Denis Załęcki, syn Dawida, to chuligan Elany Toruń, który dał się poznać szerszej publiczności na galach Gromdy, boksu na gołe pięści. Później na gali EFM pokonał Jussiego Halonena, a na High League zadebiutował w wygranym starciu z Alanem Kwiecińskim (na zasadach K1). Później zmierzył się z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem, świetnym kickbokserem, który uczy się MMA. Denis przegrał na punkty. Teraz postara się go pomścić jego ojciec Dawid "Crazy" Załęcki.

Załęcki senior ma już 45 lat i na koncie dwie walki. Także pokonał Kwiecińskiego, ale w znacznie lepszym stylu od syna. Później, w grudniu 2022 roku, zawalczył z Vaso Bakoceviciem, weteranem gal KSW, i gładko wygrał, bo Czarnogórzec szybko złapał kontuzję nogi.

Teoretycznie, faworytem starcia Dawida Załęckiego z "Don Diego" powinien być Kubiszyn, ale na pewno nie będzie miał łatwej przeprawy, bo "Crazy" stał się odkryciem freakowych gal. Ma niekonwencjonalny styl (nisko opuszczona garda) i szeroki repertuar kopnięć. Ta walka gwarantuje fajerwerki. Została zakontraktowana na zasadach K1, ale w małych rękawicach (trzy rundy po trzy minuty).

Kubiszyn w ostatnim starciu przegrał z Damianem Janikowskim na punkty. Ta walka jednak dodała mu pewności siebie, bo mierzył się z zawodnikiem KSW, który w przeszłości zdobył medal olimpijski w zapasach.

Na marcowej gali zawalczy także Denis Załęcki

29-letni Paweł Tyburski i cztery lata młodszy Denis Załęcki to freaki, którzy nie boją się wyzwań i marzą o tym, by zadebiutować na zawodowej gali MMA. Wygrany tego starcia będzie miał solidne argumenty, by tak się stało. Tyburski ma na koncie pięć walk, z czego wygrał cztery. Pokonał bez kłopotów m.in. Adama Soroko czy rapera Alberto. Przegrał jedynie na punkty z "Arabem", ale w 2020 roku. Stale się rozwija w warszawskim klubie Uniq Fight Club pod okiem trenera Przemysława Szyszki i Radosława Paczuskiego, wchodzącej gwiazdy KSW.

Denis w swojej ostatniej walce przegrał z Arturem Szpilką, choć sprawił mu nieco problemów. Tyle, że jeszcze w trakcie pierwszej rundy Załęcki padł na matę i ryknął z bólu. Jak twierdził, odnowiła mu się kontuzja nogi i nie był w stanie dalej rywalizować.

A że noga dalej nie jest w pełni sprawna, to na gali High League zawalczy z Tyburskim na zasadach bokserskich, ale w małych rękawicach. Gala odbędzie się 18 marca w katowickim Spodku.

