To byłby hit. Partner Dody może wejść do oktagonu. Podał jeden warunek

Dorota "Doda" Rabczewska jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce, co wpływa również na rozpoznawalność jej partnera Dariusza Pachuta. Jest on ratownikiem medycznym i miłośnikiem podróży, ale w show-biznesie zaistniał dopiero w listopadzie 2022 roku. Ostatnią galę FAME MMA para oglądała na żywo, co chętnie wykorzystywali realizatorzy transmisji, pokazując ich po większości walk. Możliwe, że obecność Pachuta nie była przypadkowa, ponieważ teraz zadeklarował chęć wzięcia udziału w galach MMA przeznaczonych dla celebrytów.

"Doda" częściej na galach freak fightów? Wszystko za sprawą deklaracji partnera

Dariusz Pachut udzielił wywiadu portalowi DTS24, w którym przyznał, że obecność na gali FAME MMA 17 to nie jego pierwsza styczność ze sportami walki. W 2010 roku został mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu i startował w polskiej lidze MMA Shotoo. Jednak podczas skoków ze spadochronem odniósł poważną kontuzję. Miał złamanie kompresyjne kręgosłupa, które dotyczyło dwóch kręgów lędźwiowych. Uraz udało się wyleczyć.

- Byłbym w stanie podjąć takie wyzwanie. Mam tylko jeden warunek. Naprzeciwko mnie musiałby stanąć sportowiec. Nie żaden youtuber lub ktoś, kto nie miał wcześniej do czynienia z prawdziwym sportem. Gdybym miał wystąpić, to musiałaby to być walka czysto sportowa - przyznał Pachut.

Ostatnia obecność na gali federacji FAME wskazywałaby, że właśnie w jej szeregach miałby odbyć pojedynek. Sam przyznał jednak, że nie ma to dla niego znaczenie i nie zamyka się na żadną propozycję. Mogłaby go zatrudnić każda federacja, która spełni postawiony warunek. - Lubię wyzwania. Lubię adrenalinę. Mogę wejść do klatki, bez względu na rodzaj federacji. Warunek jeden i konkretny: godny rywal, sportowiec - podsumował partner "Dody".

Dorota "Doda" Rabczewska w przeszłości była związana ze sportem. Jako nastolatka trenowała lekkoatletykę i wygrywała mistrzostwo województwa mazowieckiego na 600 i 1000 metrów oraz brązowy medal mistrzostw Polski juniorów w biegu na 100 metrów. Ponadto ojciec wokalistki Paweł Rabczewski dwukrotnie zajmował trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Brąz wywalczył w Stuttgarcie w 1977 oraz Gettysburgu w 1978, startując w wadze lekkociężkiej.