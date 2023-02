Kibic obraził żonę mistrza UFC. Natychmiast tego pożałował [WIDEO]

Dustin Poirier w miniony weekend wziął udział w paradzie Mardi Gras w Youngsville w stanie Luizjana. Jest ona organizowana na około dwa tygodnie przed ostatkami, które w kościele protestanckim wypadają w tym roku 5 marca. Zawodnik federacji UFC wziął w niej udział wraz z żoną Jolie i córką. Nie mogli się spodziewać, że taka spokojna uroczystość zostanie zakłócona przez jednego z "fanów".

Dustin Poirier spoliczkował prowokatora i chciał za nim ruszyć dalej

Poirier jechał autem. Wtedy podszedł do niego mężczyzna z banerem, na którym widniał napisał: "Hej Dustin, twoja żona wysyła do mnie prywatne wiadomości". W ten sposób prowokator nawiązał do tych samych słów Conora McGregora, które ten wypowiedział na jednej z konferencji przed walką z Poirierem na gali UFC 264. W lipcu 2021 roku Poirier wygrał przez techniczny nokaut, a McGregor złamał nogę.

Mężczyzna skończył o wiele lepiej niż Irlandczyk. Poirier zawołał go bliżej samochodu, ten podszedł i tylko delikatnie został spoliczkowany przez 34-latka. Dalej na nagraniu widzimy, jak "fan" wystawia w kierunku zawodnika środkowy palec, a ten próbuje wyskoczyć z samochodu, ale został uspokojony przez swoich najbliższych.

Dustin Poirier stoczył 37 walk i legitymuje się rekordem 29 wygranych, 7 porażek i jedna walka została uznana za nieodbytą. W 2019 roku był tymczasowym mistrzem UFC w wadze lekkiej, a teraz czeka na kolejne wyzwania.

W listopadzie 2022 roku na gali UFC 281 pokonał poprzez poddanie Michaela Chandlera i niewykluczone, że Poirier w najbliższym czasie ponownie stanie przed szansą walki o mistrzowski pas.