Stadion Narodowy zamknięty. Znów może być jak Koloseum. Przełomowe informacje

"Od dawna mówi się w kuluarach o kolejnej gali na Stadionie Narodowym, ale teraz zaczynają wypływać kolejne wiadomości w tej sprawie" - czytamy na mma.pl, która cytuje Arkadiusza Wrzoska. Jednego z najlepszych polskich kickbokserów, który 25 lutego zawalczy w Libercu na KSW 79 z Tomasem Moznym.

Wrzosek rozmawiał z dziennikarzami właśnie przed galą w Libercu, ale pytany był też o dalszą przyszłość. "Coraz głośniej mówi się o tzw. Koloseum 2, czyli gali na Stadionie Narodowym. Jest szansa, że wydarzy się pod koniec tego półrocza. Bez twojego udziału byłoby to pewnie dziwne. I tutaj muszę od razu zapytać o Alistaira Overeema: czy wiesz coś więcej na ten temat, czy wystąpi na KSW, czy być może stanie się to właśnie na Narodowym? - zapytał Wrzoska jeden z dziennikarzy.

- Coraz więcej się o tym słyszy, więc można chyba mówić otwarcie, że jeśli ta gala wydarzy się Stadionie Narodowym, to jest prawie pewien, że Alistair tam zawalczy. Na pewno to nie jest łatwe, by zakontraktować takiego zawodnika. Ale myślę, że obie strony usiądą i się dogadają, bo chęci są z obu stron. Alistair jest bardzo zafascynowany tym, co ma się wydarzyć na Stadionie Narodowym i chciałby tam zawalczyć - zdradził Wrzosek

I zaznaczył, że on też zrobi wszystko, by znaleźć się w rozpisce akurat na galę KSW na Nardowym. - Nie wyobrażam sobie, żeby nie zaproponowali mi tam walki. Chyba siłą bym sobie to wywalczył - zaśmiał się Wrzosek, który pochodzi z Pruszkowa, ale mieszka w Warszawie. - Trzy minuty od Narodowego. Dlatego nie wyobrażam sobie, by nie zawalczyć na takiej gali. Nawet jakbym miał dwie ręce w gipsie, to bym wyszedł do oktagonu - dodał.

KSW już raz zorganizowało galę na Stadionie Narodowym

Alistair Overeem ma już 42 lata. To legenda MMA i wybitny kickbokser. Ostatnią walkę w oktagonie stoczył w lutym na gali UFC, gdzie przegrał przez techniczny nokaut z Aleksandrem Wołkowem. Niedawno wrócił jednak do kick-boxingu, gdzie pokonał legendę tego sportu - Badra Hariego, z którym wygrał także Wrzosek.

Teraz holenderski fighter, który przez 23 lata kariery walczył dla takich federacji, jak UFC, Pride czy Strikeforce, nie ukrywa, że chętnie stoczyłby jeszcze jedną walkę. Czy dojdzie do niej w KSW na Stadionie Narodowym? Federacja już sześć lat temu zorganizowała tutaj swoją galę, która na trybuny przyciągnęła aż 56 tys. widzów.

Obecność Overeema z pewnością pomogłaby znowu zapełnić największy polski stadion, ale na razie Narodowy jest zamknięty. Z powodu usterki dachu wciąż nie wiadomo, czy odbędzie się tutaj marcowy mecz piłkarski z Albanią. Choć wszystko wskazuje na to, że tak. Że reprezentacja Polski 27 marca po pół roku nieobecności wróci na Narodowy (więcej tutaj).