High League ogłosiło hitową walkę! Zwycięzca zostanie "królem freaków"

29-letni Paweł Tyburski i cztery lata młodszy Denis Załęcki to freaki, którzy nie boją się wyzwań i marzą o tym, by zadebiutować na zawodowej gali MMA. Wygrany tego starcia będzie miał solidne argumenty, by tak się stało. Tyburski ma na koncie pięć walk, z czego wygrał cztery. Pokonał bez kłopotów m.in. Adama Soroko czy rapera Alberto. Przegrał jedynie na punkty z "Arabem", ale w 2020 roku. Od tego czasu stale się rozwija w warszawskim klubie Uniq Fight Club pod okiem Radosława Paczuskiego, wchodzącą gwiazdą KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyle zarabiają polscy snowboardziści. Skoczkowie złapaliby się za głowy

Peszko dostał propozycję od Fame MMA. Borek ujawnia. "Sławuś, będzie zabawa"

Załęcki to chuligan Elany Toruń, który dał się poznać szerszej publiczności na galach Gromdy, boksu na gołe pięści. Później na gali EFM pokonał Jussiego Halonena, a na High League zadebiutował w wygranym starciu z Alanem Kwiecińskim (na zasadach K1). Później zmierzył się z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem, świetnym kickbokserem, który uczy się MMA. Załęcki przegrał na punkty.

Freakowe gale przekraczają kolejne granice. "Zaraz może dojść do tragedii"

Denis przegrał też z Arturem Szpilką, choć sprawił mu nieco problemów. Tyle, że jeszcze w trakcie pierwszej rundy Załęcki padł na matę i ryknął z bólu. Jak twierdził, odnowiła mu się kontuzja nogi i nie był w stanie dalej rywalizować.

A że noga dalej nie jest w pełni sprawna, to na gali High League zawalczy z Tyburskim na zasadach bokserskich, ale w małych rękawicach. Gala odbędzie się 18 marca w katowickim Spodku. Zwycięzca będzie mógł się nazywać królem polskich freak fightów. Tak o sobie mówi Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, ale on rywalizuje przede wszystkim na zasadach bokserskich.

Na galach High League walczą przede wszystkim celebryci. Ale są także walki o zabarwieniu sportowym. Takim starciem będzie pojedynek Jarosława "pashyBicepsa" Jarząbkowskiego z Marcinem Dubielem.

"PashaBiceps" staje się gwiazdą freak fightów. "Znamy już przeciwnika"

Karta walk: