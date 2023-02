Brutalna kontuzja na amerykańskiej gali. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

W miniony weekend odbyła się gala BKFC KnuckleMania 3 w Stanach Zjednoczonych, a konkretniej w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Bare-knuckle boxing to pojedynki na gołe pięści, w których zawodnicy mogą zabandażować nadgarstek, kciuk i śródręcze. Żadne bandaże bądź taśmy nie mogą być w odległości jednego cala (2,54 cm) od knykci. Ta dyscyplina była zakazana w Stanach Zjednoczonych od 1989 roku ze względu na wysokie ryzyko kontuzji i brutalność, ale znów została dopuszczona w 2018 roku w stanie Wyoming.

Zobacz wideo Jan Błachowicz ostro o szefie UFC. "Gada głupoty. Jestem tym zażenowany"

Koszmarna kontuzja na gali walk na gołe pięści. Amerykanka nastawiła sobie uszkodzoną kostkę

Na gali BKFC KnuckleManii 3 odbył się pojedynek pomiędzy Charisą Sigalą (rekord MMA 4-2) a Jayme "Atombomb" Hinshaw (rekord MMA 4-4). Po jednym z mocnych uderzeń rywalki Sigala poślizgnęła się i upadła w oktagonie. Na domiar złego upadła na tyle niefortunnie, że prawdopodobnie doznała kontuzji stawu skokowego. Amerykanka pod wpływem adrenaliny próbowała wrócić do walki i nastawiła sobie stopę, ale nie była w stanie wstać i sędzia postanowił zakończyć walkę po zaledwie 38 sekundach.

Później Brian Butler, menedżer Charisy Sigali poinformował w rozmowie z "MMA Fighting", że zawodniczka nie doznała żadnego złamania, a ma wyłącznie zwichniętą kostkę i uszkodzone więzadła. Mimo wszystko Charisa Sigala musiała przejść niezbędny zabieg. Internauci byli pod wrażeniem determinacji Sigali przy próbie powrotu do walki. "Ten sposób, w jaki próbowała ustawić kostkę z powrotem na miejsce. Wow", "ma tego ducha walki", "zrobiła to podobnie jak Conor McGregor" - to część z komentarzy w mediach społecznościowych.

Porażka z Jayme Hinshaw oznaczała, że Charisa Sigala nie wygrała trzeciego kolejnego pojedynku z rzędu. Wcześniej przegrała z Briain Hart przez jednogłośną decyzję sędziów na BKFC 29 we wrześniu 2022 roku, a jej pojedynek z Angelą Danzig na BKFC Fight Night z marca 2022 roku zakończył się remisem. Do tej pory jedyna wygrana Sigali w walkach na gołe pięści miała miejsce 23 października 2021 roku, gdy wygrała po niejednogłośnej decyzji sędziów z Jessicą Link.

Brutalność walk na gołe pięści jest porażająca. Jeden z zawodników zmarł, a po walce był sparaliżowany

Bare-knuckle boxing, czy walki na gołe pięści uchodzą za zdecydowanie najbardziej brutalny sport w USA. Czasami podczas tego typu walka dochodzi do tragicznych wydarzeń. W październiku 2021 roku zmarł Justin Thornton po brutalnym nokaucie w walce z Dillonem Clecklerem - wtedy Amerykanin został częściowo sparaliżowany po walce, a w szpitalu dodatkowo jego stan pogorszyła infekcja, którą spowodował uraz rdzenia kręgowego. - Sport stale ewoluuje. Jako federacja KSW interesujemy się tym tematem. I podoba nam się, że są zawodnicy, którzy chcą się sprawdzać w jeszcze bardziej hardkorowych warunkach - mówił Sport.pl w 2019 roku Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW.