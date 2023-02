Maja Staśko nie zawalczy na High League. Podała powód. Zajmuje się "inną walką"

Fani aktywistki musieli być zdziwieni, gdy okazało się, że nie weźmie ona udziału w kolejnej gali federacji. Szczególnie że wcześniej deklarowała, że chętnie powalczyłaby o pas. Żeby go zdobyć, musiałaby stanąć do walki z Lexy Chaplin, byłą dziewczyną innego zawodnika - Marcina Dubiela.

Maja Staśko wyrzucona z High League? Opowiedziała o wszystkim w mediach społecznościowych

Według regulaminu High League to obecna posiadaczka pasa wybiera przeciwniczkę, a Lexy nie chciała spotkać się z Mają Staśko. Jak informuje Radio Eska, aktywistka miała być z tego powodu niezadowolona. Nieco później pojawiły się plotki, że została wyrzucona z federacji, gdyż miała czuć się dyskryminowana.

Całą sprawę skomentowała główna zainteresowana. "Fake news, ale [to] nie dziwi, bo to Szalony Reporter. Nie było ŻADNEJ takiej rozmowy z HL. Walka o pas miała być moją ostatnią, ale gdy jej nie ma - wybieram swoją pracę. Teraz piszę książkę o patoinflu i tym się zajmuję 24/7! I inną walką - o zdrowie psychiczne" - napisała na Twitterze Staśko. Gdy została dopytana, czy gdyby dostał inną propozycję walki niż z Lexy, odpisała: "Tak, w tej chwili na pewno".

Maja Staśko to znana lewicowa aktywistka, która już dwukrotnie wzięła udział w galach freakowych. Podczas pierwszej przygody wygrała walkę z kontrowersyjną influencerką Ewą Mrs. Honey Wyszatycką we wrześniu 2022 r. 25-latka wróciła do ringu 10 grudnia. Po kuriozalnym pojedynku z Marią "Maszą" Graczykowską udało jej się odnieść drugie zwycięstwo. Graczykowska kompletnie się nie broniła i uciekała od rywalizacji ze starszą przeciwniczką, co w pewnym momencie wywołało dyskusję na temat doboru zawodników we freak fightach.

