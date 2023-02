Rosjanin wywołał skandal. Rozbił gwiazdę KSW, a później pokazał publiczności obraźliwy gest [WIDEO]

Reprezentujący barwy Bahrajnu Rosjanin Shamil Gaziev (MMA 10-0-0) stoczył ostatnio walkę z Serbem Darko Stosiciem (MMA 17-6-0). Był to dla niego drugi występ w BRAVE CF. Wcześniej przez nokaut pokonał Pavla Dailidkę. Starcie z Serbem miało jednak znacznie większy ciężar gatunkowy. Stosić to zawodnik organizacji KSW, sklasyfikowany na pierwszej pozycji w rankingu kategorii ciężkiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Rosjanin wygrał walkę przez nokaut, a później pokazał środkowy palec

Shamil Gaziev pokonał renomowanego przeciwnika już w pierwszej rundzie. Najpierw wyprowadził potężny cios, po którym rywal padł na ziemię. Przez chwilę wydawało się, że sędzia przerwie walkę, jednak Serb podjął próbę. Chwilę później Rosjanin wyprowadził serię ciosów, która zmusiła arbitra do przerwania starcia.

Co innego jednak zwróciło uwagę kibiców. Gaziev po wygranej zachował się w skandaliczny sposób. Występujący pod flagą Bahrajnu zawodnik wspiął się na płot i z szerokim uśmiechem zaczął pokazywać środowy palec w kierunku publiczności w Belgradzie.

"Rosjanin wywołał skandal w centrum Belgradu. Brutalnie znokautował serbskiego zawodnika MMA, po czym pokazał kibicom środkowy palec" - pisze serbski Kurir.

- Podczas walki zobaczymy, kto jest lepszym wojownikiem. Miałem lepszych rywali niż on. Uderzenia Kirilla Kornilova są dziesięć razy lepsze niż Darko. Nie będę czuł żadnej presji przed walką, nawet jeśli będzie miał cały naród serbski w swoim narożniku. Nie wpłynie to na mnie w żaden sposób. Wszystko, co mogę powiedzieć to "Darko, przygotuj się, kochanie. To będzie dla ciebie ciężka noc" - zapowiadał przed pojedynkiem Shamil Gaziev, cytowany przez portal Fighters Only.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dzięki pokonaniu Serba zawodnik ma już 10 wygranych walk w karierze. Siedem z nich wygrał przez nokaut, dwie przez poddanie i jedną po decyzji sędziów. Wcześniej reprezentant Bahrajnu wygrywał m.in. z Kirillem Kornilovem czy Grigoriym Ponomarevem. Jego 31-letni rywal Darko Stosic pod szyldem KSW stoczył pięć pojedynków, gdzie pokonywał Polaków Michała Włodarka, Michała Andryszaka i dwukrotnie Michała Kitę. Jedyną porażkę zaliczył w starciu z Philem De Friesem. Wówczas został pokonany przez techniczny nokaut.