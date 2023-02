Wiemy, co z walką wieczoru High League 6 po śmierci Mateusza Murańskiego

Środa była smutnym dniem dla bliskich i kibiców jednego z najpopularniejszych polskich freak fighterów - Mateusza Murańskiego. Jak poinformował "Super Express" jego zgon prawdopodobnie odkrył tata 29-latka, który najpierw nie mógł się do niego dodzwonić, potem nie mógł dostać do mieszkania i poprosił o pomoc odpowiednie służby. Te w mieszkaniu znalazły ciało chłopaka. Wiadomość obiegła polskie media, a kondolencje popłynęły od innych zawodników i osób, które z młodym sportowcem, grającym także epizody w serialach, pracowały.

Dali czas, by Murański mógł zdecydować?

Mateusz Murański to syn Jacka Murańskiego. Chłopak poszedł w ślady taty, zarówno jeśli chodzi o skłonności aktorskie, jak i zamiłowanie do freak fightów, w których też brał udział. Niewiele brakowało, by zawalczył nawet u boku ojca. Podczas negocjacji walki Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem – o czym informowaliśmy jako pierwsi - pojawił się bowiem pomysł, by walkę zorganizować w formule dwóch na dwóch. Obok Jacka miała stanąć właśnie Mateusz. Opcji na kompana Najmana było kilka, wśród nich był m.in. Paweł B. "Scarface". Notabene zawodnik ten został właśnie aresztowany. Z formuły czterech w klatce ostatecznie zrezygnowano i po kolejnych negocjacjach udało się sfinalizować kontrakt na potyczkę między Najmanem a starszym Murańskim. To jest zestawienie, na które świat walk celebrytów czekał od kilkunastu miesięcy. Panowie wymieniali pod swoim adresem sporo niepochlebnych słów. Być może przez to trudno było też negocjować kontrakt. Strony w końcu doszły do porozumienia. Zawodnicy zgodzili się, że stoczą walkę na zasadach boksu birmańskiego, gdzie są dopuszczalne m.in. uderzenia głową i łokciami oraz możliwe jest dobijanie w parterze, choć w ograniczonym czasie. Do walki został ponad miesiąc, ale czy w obliczu niedawnej tragedii pojedynek zaplanowany na 18 marca w katowickim Spodku nie będzie odwołany?

Środowisko rzuca nowe światło ws. śmierci Murańskiego. Powtarzają się dwa słowa

Z naszych informacji wynika, że walka wieczoru się odbędzie i weźmie w niej udział Marcin Najman. Organizatorzy gali High League 6, co zrozumiałe, nie chcą jednak teraz w żaden sposób zaprzątać głowy Jackowi Murańskiemu. To dlatego przesunęli zaplanowaną na poniedziałek konferencję prasową. Nie bardzo mieliby nawet co do zakomunikowania w kluczowej sprawie. Do tematu walki w delikatny sposób wrócą za kilkanaście dni i zapewne wtedy będą mogli coś oficjalnie ogłosić. Jeśli Murański powie, że chce zawalczyć, to przygotowania do gali będą szły dalszym rytmem. Jeśli powie, że nie czuje się na siłach, nie będą robili problemów i zakontraktują za Murańskiego innego zawodnika. Luźne przymiarki do tego, kto mógłby to być, już ponoć trwają.

Oprócz Marcina Najmana na gali HL 6 wystąpić mają m.in. Jarosław Pasha Jarząbkowski, który zmierzy się z Marcinem Dubielem, a w innych walkach zobaczymy także Lexy Chaplin czy Denisa Załęckiego.