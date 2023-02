Po śmierci Murańskiego powtarzają dwa słowa. "Witajcie w świecie freak fightów"

Arkadiusz Tańcula, były przyjaciel Mateusza Murańskiego, z którym jednocześnie w środowisku freak fightów miał chyba największy, a na pewno najdłuższy konflikt, teraz o jego śmierci mówi tak: - To jest tak naprawdę kolejna ofiara hejtu w internecie po Dawidzie Ozdobie. On mi już po walce mówił, że nie daje rady sobie z hejtem. Depresja i uciekł, gdzieś w te używki.

REKLAMA

Zobacz wideo Amadeusz Ferrari o pojedynku z Tomaszem Adamkiem: To byłaby jego największa wypłata, a dla mnie - zaszczyt

Wrażliwiec, którego zniszczyły freak fighty. "Historia Murańskiego będzie przestrogą"

Denis "Bad Boy" Załęcki, jeden z największych zadymiarzy i najlepszych zawodników w świecie freak fightów po śmierci Murańskiego napisał na Instagramie: "I jak hejterskie kur**, zadowolone? Ubliżanie, poniżanie to dla was dziś chleb powszedni. Brak słów. Ogromne wyrazy współczucia dla bliskich. Trzymaj się Mateusz".

Kolega Murańskiego ze środowiska aktorskiego, który w rozmowie z "Faktem" pragnie zachować anonimowość, o domniemanych przyczynach śmierci mówi tak: - Murański od dawna miał swoje problemy. Miał poczucie, że wszystko mu nie wychodzi: walki w ringu, występy w serialu. Ale też codzienność nie dostarczała mu radości. Zmagał się ze swoimi ambicjami i niestety często tę swoją prywatną walkę przegrywał.

Piotr Szeliga, były hokeista, obecnie zawodnik Fame MMA, który w ostatnich miesiącach przeszedł dużą metamorfozę i przestał być patocelebrytą budującym swoją popularność na wyzwiskach, zaczepkach i awanturach przed walkami, odniósł się do sytuacji na Instagramie: "Czytam te wszystkie komentarze i powiem wam, że k**** nie wierzę w naszą społeczność. Darujcie sobie te prześmiewcze komentarze z wujkiem Władkiem [ojciec Murańskiego chętnie opowiadał, że Mateusz, a więc jego zmarły syn, jest wcieleniem ich śp. wujka], innymi rzeczami, bo to się stało naprawdę! Rozumiecie?! Gość nie żyje, a wy sobie z tego robicie bekę. Dla mnie to jest po********ne. To też daje do zrozumienia i pokazuje, jak mamy spie******e społeczeństwo. I jaka jest antypatia. Dla mnie jest to nie do pomyślenia. Nawet z szacunku do jego rodziny, nie piszcie tych bzdur wszystkich, nie róbcie tego. To nie miejsce i czas".

"Musiał grać kozaka". Don Kasjo wspomina Mateusza Murańskiego

Wszystko brzmi bardzo moralizatorsko, winny szybko został znaleziony i wskazany - hejt w internecie. Hejt i używki. To najczęściej powtarzane słowa w kontekście Mateusza Murańskiego, choć tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że przyczyna jego śmierci nie jest znana. Środowisko zaczyna jednak mówić o konkretnych zjawiskach - środowisko, a więc freak fighterzy, którzy sami na tym hejcie wyrośli i którzy sami z tego hejtu żyją. A przy tym często chwalą się w mediach, że prowadzą hulaszczy tryb życia, w którym nie stronią od alkoholu czy narkotyków. I często właśnie na tym budują swoją rozpoznawalność, zarabiają pieniądze, przyciągają uwagę widzów.

Ot, taki paradoks.

Ścierwo je**na, szmato, frajerze, konfidencie

- Za psa włożonego do grilla i za rzucenie mnie gumą, ścierwo je**na - krzyknął Mateusz Murański do mikrofonu chwilę po tym, jak z pięści uderzył Alana Kwiecińskiego. Cała sytuacja miała miejsce w kwietniu, na konferencji przed Fame MMA 14. Kwieciński nie pozostawał wtedy dłużny Murańskiemu - wyzywał go od szmat, frajerów czy konfidentów. A sam słyszał, że jest "kondonem" i że "powinien zdechnąć"

To tylko jedna z wielu sytuacji, które w tym środowisku są na porządku dziennym. W myśl zasady: im więcej wyzwisk, bijatyk czy po prostu szumu wokół walki, tym lepiej dla samej walki, bo agresja i konflikty, które nierzadko są sztucznie podkręcane, tylko podbijają słupki oglądalności i sprzedane PPV.

Witajcie w świecie freak fightów.

Freak MMA, czyli już nie tylko amator

Zaczęło się kilka lat temu. Marta Linkiewicz zyskała gigantyczną popularność, kiedy w sieci pochwaliła się, że uprawiała seks z trzema raperami z Rae Sremmurd. Esmeralda Godlewska także chciała trafić na plotkarskie portale - najpierw występując w programie "Ex na plaży", potem eksponując biust na Instagramie, a jeszcze później śpiewając z siostrą kuriozalną wersję świątecznej kolędy. Patostreamer Daniel "Magical" Zwierzyński zyskał obserwujących dzięki pijackim transmisjom na YouTube, w czasie których wyzywał i bił matkę i jej konkubenta, i w pijackim szale dewastował mieszkanie. A niedługo potem został skazany za popieranie nożownika, który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Co łączy te wszystkie postacie? Że walczyły - bądź wciąż walczą - na freakowych galach MMA. A określenie patocelebryci pasuje do nich idealnie. Ale ci patocelebryci - co pokazuje choćby przykład Linkiewicz - powoli zmienią się w celebrytów, którzy wciąż są amatorami, ale mocno aspirują, by zostać półprofesjonalnymi sportowcami. Trenują sporty walki, zmieniają swój styl życia i z gali na galę robią progres sportowy. O nowym zjawisku w sportach walki już rok temu na Sport.pl pisał Antoni Partum >>

To jest paliwo freak fightów

Jedno jest pewne: freak fight z 2018, a z 2023 roku to już coś innego. Rozwinął się nie tylko pod względem sportowym i finansowym, ale też okołosportowym, bo widać, że podejście zawodników - cytowany na wstępie Szeliga to dobry przykład - zmienia się także poza oktagonem. Dziś freak fighterzy bardziej dbają o swój wizerunek, reagują na oczekiwania sponsorów, ale też na apele szefów federacji.

Dobrym przykładem jest wydane w styczniu oświadczenie przez Fame MMA, w którym właściciele federacji stanowczo - tutaj dygresja: zajęło im to blisko pięć lat - sprzeciwili się gangsterskiemu żargonowi. Zapowiedzieli, że będą karać zawodników za wypowiadanie takich słów jak "konfident", "frajer", "cwel" czy "sześćdziesiątka". I ostrzegli, że za używanie przestępczego słownictwa, które ma bardzo negatywny wpływ na młode osoby, karani finansowo będą nie tylko zawodnicy - także osoby z publiczności, które otrzymają dożywotni zakaz wstępu na wydarzenia organizowane przez Fame MMA oraz użytkownicy mediów społecznościowych, którzy też będą musieli liczyć się z zablokowaniem dostępu do oficjalnych kanałów federacji.

Taki był plan High League na Mateusza Murańskiego. Miał walczyć u boku ojca

To ostatnie wydaje się najtrudniejsze do zrealizowania, bo w świecie wirtualnym każdy może funkcjonować anonimowo i zakładać nieskończoną liczbę kont. Jest to też trudne do zrozumienia, bo przecież przykład idzie z góry. Po śmierci Murańskiego zawodnicy chętnie zwracają uwagę na hejt w internecie, który może być przyczyną depresji, problemów czy złej kondycji psychicznej.

To wszystko prawda, ale jednocześnie nie można zapomnieć, że właśnie na tym hejcie przez lata budowali swoją pozycję. Na prowokacjach, wyzwiskach, groźbach, niebezpiecznych reakcjach. Konflikty i kłótnie, choć powoli się cywilizują, wciąż są głównym paliwem freak fightów.