Chalidow zabrał głos ws. Pudzianowskiego. "Mariusz nie zasługuje"

W grudniu na gali XTB KSW 77 fani sportów walki byli świadkami największej walki w historii polskiego MMA. W klatce zmierzyły się ze sobą dwie legendy Mamed Chalidow oraz Mariusz Pudzianowski. Po tym pojedynku wielu kibiców miało ogromne pretensje do byłego strong mana, który już w pierwszej rundzie poddał się po obaleniu przez rywala. Zachowanie fanów bardzo nie spodobało się Mamedowi Chalidowowi, który uważa, że "Nie kopie się człowieka, który przegrał". Podkreśla także, że sam ciężko przygotowywał się do starcia z Pudzianem.

- Najbardziej Mariuszowi się oberwało. Ja nie po to czegoś nowego się uczyłem, cały mój sztab treningowy. Ja na to poświęciłem dużo czasu, ciężkie treningi, wyjazdy i treningi z chłopakami z Łodzi. Ten cały okres przygotowania był jednym z najlepszych okresów przygotowania, bo z wielką chęcią to robiłem, z zadowoleniem i chęcią do tego sportu. Połączyłem coś nowego z zawodnikami wagi ciężkiej. Chłopacy z Zenith Łódź pomagali, więc ten cały okres przygotowanie, ciężko pracujesz i uczysz się czegoś nowego. Wnosisz do klatki 100% swojej formy fizycznej, mentalnej, jesteś gotowy jak taki napięty łuk - powiedział w programie "Klatka po klatce" Chalidow.

42-latek uważa, że krytyka, jaka spotkała po walce Mariusza Pudzianowskiego, jest niesprawiedliwa. Pudzian poświęcił się dla MMA i ciężko trenuje już od 13 lat. Zdaniem Chalidowa przegrana w sporcie jest czymś naturalnym i nie powinno się być za to aż tak mocno hejtowanym.

- Ani ja, ani Mariusz nie zasługuje, żeby takie głosy chodziły. Tyle (…) Wiem, jak to jest przegrać. Czasami coś nie pójdzie i człowiek przegra. Nie kopcie człowieka, który przegrał i mówcie jeszcze, że ustawiona walka, nie dał rady, po co on klepał i tak dalej. Ja stawiam się w jego skórze i o to chodzi. On sobie da radę, bo jest zawodnikiem, który umie przegrać. Ludzie pamiętali jego 5 poprzednich walk, raz przegrał, bo nie poszło. Myślę, że nie powinni go kopać - stwierdził były mistrz KSW.

Mamed Chalidow jeszcze nie poznał swojego najbliższego rywala. W wywiadzie stwierdził jednak, że jest gotowy na podjęcie kolejnego wyzwania. Mariusz Pudzianowski z kolei liczy, że w niedalekiej przyszłości uda mu się zmierzyć z Arturem Szpilką, który w mediach społecznościowych daje jasno do zrozumienia, że również byłby chętny na walkę z Pudzianem. Na oficjalne ogłoszenie tej walki musimy jednak jeszcze poczekać.

