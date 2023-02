Ostre spięcie Wrzoska z Tańculą. "Skacze, jakby wygrał milion dolarów"

Marcin Wrzosek walczył ostatnio na Fame MMA 17 z Piotrem Szeligą. "Polski Zombie" przegrał, mimo że uchodził w tym starciu za zdecydowanego faworyta. W przeszłości wychodził już przecież do klatki UFC, a także dzierżył pas mistrza kategorii piórkowej organizacji KSW. Wszystko przez wyjątkowego pecha. W 47. sekundzie jedno z kopnięć "Szeliego" wylądowało na jego łydce i spowodowało upadek. Okazało się, że była to akcja kończąca. Wrzosek upadł na matę, złamał rękę i nie był w stanie wrócić już do walki.

Wrzosek nie wytrzymał. Ostro odpowiedział Tańculi. "Skacze, jakby wygrał milion dolarów"

Zawodnik nie pogodził się z porażką, dopatrując się w niej bardziej przypadku. Zaczął już nawet domagać się rewanżu. Wyjątkowo rozwścieczyło go zachowanie innego wojownika organizacji - Arkadiusza "Aroya" Tańculi, który dobitnie okazywał radość z powodu nieszczęścia Wrzoska.

"Polskie Zombie" w programie "Aferki" został poproszony przez Michała "Boxdela" Barona o komentarz do słów Tańculi. "Aroy" w kontekście walki i kontuzji Wrzoska przyznał, że "pycha kroczy przed upadkiem".

- Po tym, jak złamała mi się ręka w drugą stronę, on skacze, jakby wygrał milion dolarów. Rozumiem, że jest przyjacielem Piotra i gdyby on wygrał w normalny sposób, to co innego - ostro odniósł się Wrzosek. Przyznał również, że myślał wcześniej, iż ma dobre relacje z Tańculą. - Gość, który uważa się za ziomka, byliśmy razem na baletach. Zabierałem go na after party KSW, przedstawiałem go "Kawulowi", a on cieszy się, że ja złamałem rękę w drugą stronę i jeszcze mówi "karma wróciła". Wyszło jego k... zachowanie - dodał.

"Boxdel" skontaktował się także w tej sprawie z "Aroyem". Ten nie wycofał swojego zdania. - Po co były te słowa, po co tak kozaczył, że ubije go, że to jest pompka, że mu wj... bez jednej ręki, a potem przegrywa. Wiadomo, przegrana wyglądała, jak wyglądała. Ale to też nie było tak, jak ludzie próbują odjąć Szelidze. Wydarzyło się to na skutek kopnięcia. Kopnięcie było idealnie w timing - wyjaśnił Tańcula.

Wrzosek raz jeszcze odniósł się do całej sprawy, tym razem za pośrednictwem Instagrama. "Co innego jest sobie dogryzać dla jaj, a co innego skakać z radości, kiedy ziomeczkowi łamie się ręka" - napisał.

Tańcula mocno przeżył niedawną śmierć Mateusza Murańskiego. Nagrał o tym filmik. - To kolejna ofiara hejtu w internecie po Ozdobie - mówił. W przeszłości Murański prowadził konflikt z Tańculą i zmierzył się z nim w oktagonie. Zwyciężył "Aroy", po czym obaj panowie się pogodzili i stali się przyjaciółmi.